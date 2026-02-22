住房、水電瓦斯費支出 高出全美60%

我的頻道

編譯廖宜怡╱綜合報導
最新數據顯示，加州生活成本仍是全美最高，其中以公用事業費的支出最為突出。（美聯社）
最新數據顯示，加州仍然是美國生活成本最高的州，但不僅是因為住房。

舊金山紀事報報導，根據美國經濟分析局（U.S. Bureau of Economic Analysis）公布的最新數據，2024年加州生活成本比全國平均高出約11%，再度蟬聯全美生活成本最高的州。美國經濟分析局的數據是聯邦政府衡量地區生活成本差異的最全面指標，但由於存在滯後性，因此目前可獲得的最新數據是2024年數據。

數據顯示，儘管住房仍是加州民眾一項主要的生活成本支出，租金比美國整體高出53%以上，但另一項支出更引人注目，那就是公用事業費(utility bill) ，這項支出比美國其他地區高出60%，僅次於夏威夷州。

紀事報表示，美國經濟分析局只以相對指數而非實際金額的形式報告生活成本，因此無法反映出加州居民在公用事業費上的絕對支出，但這趨勢與加州過去幾年瓦電費飆漲的情況符合。

根據加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）的數據，數十年來，加州公用事業費一直高於美國其他地區。但從2019年開始飆漲，2019年的公用事業費已比全國平均高出約32%。太平洋瓦電（PG&E）的數據也顯示，該公司用戶的平均瓦電費從2019年的不到170美元，飆升到2024年的近300美元，主要是電價上漲所致。

加州立法分析師辦公室（California Legislative Analyst's Office）2025年公布的一份報告指出，加州的高野火風險是導致其電費上漲的主要原因，其他原因還包括強制減少野火和溫室氣體計畫的成本。

雖然加州公用事業成本與全美公用事業成本之間的差距不斷擴大，住房成本差距卻有所縮小。2020年，加州租金與全美平均租金的差距高達66%，大過2024年。

報告表示，加州租金下跌並非因為房價下跌，而是因為加州疫情期間的租金漲幅低於其他州。這是因為加州主要沿海地區，例如舊金山灣區和洛杉磯地區，許多租戶在疫情期間外流到其他租金較便宜的州，導致其他州的租金明顯上漲。

數據顯示，2024年美國整體生活成本最高的地區是舊金山都會區，比全國平均高出近16%。

加州 租金 電費

加州政策大轉向 要對商用駕照司機進行英語測試

美鐵這條2438英里賞景路線 橫跨2/3國境

產能縮減 加州油價狂飆近10%

專家：想加油 周日最實惠

紐森擴免費學前教育 私托生源流失陷財務困境

醫療保健產業 幾支撐就業市場 加州急診技師：這工作能養活一家人

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

谷愛凌的父親 是誰？

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

