產能縮減 加州油價狂飆近10%

2月18日當天，全加州普通汽油平均價格為每加侖4.586美元，明顯高於14天前的4.182美元。圖為示意圖。(路透)

加州油價 近期快速攀升，過去兩周平均每加侖上漲40美分，對民眾荷包造成壓力。根據美國汽車協會（AAA）數據，18日當天全加州普通汽油平均價格為每加侖4.586美元，明顯高於14天前的4.182美元，呈現連續14天走高的趨勢。截至昨（20）日，加州普通汽庫的平均價格已再漲至每加侖4.599美元，較一個月前的4.203美元上漲9.4%，但尚低於一年前的水準。

根據紐約郵報報導，能源專家指出，此波漲勢與煉油產能縮減直接相關。Valero位於北加州班尼西亞（Benicia）的煉油廠正逐步關閉。此外，Phillips 66洛杉磯煉油廠已停產，使加州本地汽油生產能力持續下滑，進一步推升市場價格。

石油 專家Michael Ariza在接受「California Globe」採訪時表示，灣區原本五座煉油廠中，目前僅二座仍生產汽油、航空燃料與丙烷。彭博社（Bloomberg）報導也指出，加州近年對海外進口汽油依賴度持續提高。去年11月，加州汽油進口量創歷史新高，其中超過40%來自巴哈馬，且多經由巴拿馬運河繞道運輸，而物流成本持續上升，最終反映在油價上。

戴維斯加大（UC Davis）一項研究警告，若市場無重大變化，至2026年8月煉油廠關閉效應完全顯現時，加州油價每加侖可能再上漲1.21美元。目前加州油價為全美第二高，僅次於夏威夷。

油價上漲亦衝擊農業。來自加州溪口（Chico）的一農民表示，柴油價格飆升，已對即將到來的收成季造成壓力。他指出，多數農場以柴油泵進行灌溉，若價格持續攀升，恐導致部分農民與養蜂戶無法負擔，進而推高堅果、蜂蜜、稻米與牛肉等食品價格。

政界亦關注影響。共和黨州參議員Suzette Martinez Valladares向福斯新聞（FOX）表示，加州正處於「臨界點」，煉油廠關閉與供應緊縮，使家庭每日承受更高成本。

此外，民主黨議員正推動以「道路使用費」（road usage charge）取代部分燃油稅收入，依駕駛里程課稅，以因應電動車與節能車增加導致的燃油稅收入下滑。反對者認為，在油價已居高不下之際，再加徵里程稅將進一步加重民眾負擔。

同時，根據2017年通過的SB 1法案，加州汽油與柴油消費稅將依通膨率每年調升，今年7月預計再度上調。稅務基金會（Tax Foundation）資深研究員Jared Walczak指出，加州整體稅負水準高於多數州，相關稅項在其他州並不存在。