冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

焦黑烤肉等致癌物 家中絕不留

編譯陳盈霖╱綜合報導
專家建議不要用刺激性過強的清潔產品。（示意圖取材自unsplash.com@Josue Michel）
專家建議不要用刺激性過強的清潔產品。（示意圖取材自unsplash.com@Josue Michel）

每日郵報報導，加州血液腫瘤科醫師加格（Amit Garg），經常透過社群媒體向22萬5000名追蹤者分享健康建議，近日公開談及「絕不會留在家中」潛在致癌物，從食物到清潔用品都被點名。他也會於影片中，分享其奉行的飲食原則與零食清單。

他特別警告喜歡吃重度焦黑烤肉者，「可能增加胃癌與大腸癌風險。」他說，當肉類在極度高溫下烹調，特別是在明火上燒烤時，可能會形成多環胺（HCAs）和多環性芳香化合物（PAHs）。

根據美國國家癌症研究所（US National Cancer Instutute），這些化合物在實驗室環境中，可能造成DNA變化，進而提高癌症潛在風險。健康專家通常建議避免食用焦黑部分、頻繁翻動肉類，並在可能情況下降低烹調溫度。

除盤中食物外，加格還提醒民眾，小心無色、無味的氡氣（Radon），這是肺癌重要風險因子，常通過地基裂縫滲入住宅。世界衛生組織（WHO）認定氡是繼吸菸後，全球第二大肺癌成因。由於這種氣體無色無味，檢測是唯一能發現濃度過高的方法，專家建議在高風險地區進行測試。

家中與周圍常見的農藥化學品，也要保持謹慎。加格表示，全球廣泛使用的除草劑之一嘉磷塞（Glyphosate），已被證實與增加血癌風險有關。一些大型觀察性研究表明，職業性暴露於高濃度嘉磷塞中，可能增加罹患非何杰金淋巴瘤（non-Hodgkin lymphoma，血癌的一種）風險。國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer）已將嘉磷塞列為致癌物，然其他監管機構認為，一般消費者在常規使用的情況下，不太可能夠成重大危險。

室內環境方面，加格點名壓制木家具和某些紡織物，也可能因含有甲醛（formaldehyde，一種已知致癌物）造成風險。甲醛經常被用於製造膠合板和某些紡織品，長期接觸與鼻咽癌和某些白血病等有關。加格建議確保良好通風，選擇低排放認證產品，降低暴露風險。

他並建議民眾避免在家中使用刺激性強的產品，「它們會產生揮發性有機化合物，增加白血病與膀胱癌風險。」許多傳統清潔劑，會釋放揮發性有機化合物（VOCs），造成室內空氣污染。專家建議使用較溫和替代品，清潔時確保適當通風。

除避免環境暴露，加格對飲食的態度則相當務實。另一段影片中，他分享自己常吃的健康零食，包括優格與藍莓、無糖可樂、毛豆、爆米花、蘋果與花生醬、巧克力、甜椒與鷹嘴豆泥、香蕉與核桃等。

然而，他將無糖可樂列入清單，在粉絲間引發爭議。一名網友留言「謝謝你提到無糖可樂。」另一人打趣道「我還以為你只是列舉幾種『女孩晚餐』版本」。

含有人工甜味劑（如阿斯巴甜Aspartame）飲料一直有兩派說法，全球食品安全機構，已為這些甜味劑設立每日可接受攝取量，多數健康機構也認為，適當攝取不太可能顯著增加癌症風險。加格表示，「一罐無糖可樂是可以的，在正常攝取量下，被認為是安全的。」

