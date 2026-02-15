我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

打擊酒駕 兩黨州議員提10法案 規模逾20年來最大

編譯廖宜怡／綜合報導
加州兩黨州議員推動數十年來最大規模打擊酒駕行動，提出十項法案。（取自Pexels）
加州兩黨州議員推動數十年來最大規模打擊酒駕行動，提出十項法案。（取自Pexels）

為了遏阻致命駕駛行為，一個由加州兩黨議員組成的聯盟今年史無前例提出十項法案，挑戰加州寬鬆的道路交通法規。

CalMatters報導，來自爾灣的加州民主黨眾議員皮楚利-諾瑞斯（Cottie Petrie-Norris）表示，這一系列法案是「加州20多年來規模最大、意義最重大的反酒駕行動」。

議員們表示，在下周法案提交到期日前，他們還會再提出另外幾項法案。此外，多位共和黨議員將要求對車輛管理局（DMV）紀錄進行正式審計，民主黨議員則計畫提出一項單獨審計，審查加州如何使用交通安全資金。

在12日的活動中，除了議員先後上台說明各自提出的法案之外，還有多位因酒駕事故失去子女的家長也上台傾訴難以承受的悲痛。一位家長舉起一張被撞得支離破碎的焦黑汽車殘骸照片說：「如果這不算暴力犯罪，那什麼才算？」

CalMatters表示，議員們提出這些法案目的是為了加強加州的執法系統，讓許多魯莽駕駛人長期不得駕車。這一系列法案有助於讓加州的交通法規與美國其他地區更一致，特別是在處理酒駕和藥駕方面。

議員們12日提出的十項酒駕法案包括：

•將酒駕致死從過失殺人罪改為暴力重罪，並加重酒駕處分；

•消弭因致命車禍獲得緩刑的駕駛在車輛管理局扣分方面的漏洞；

•確保肇事駕駛出獄後不會立即重獲駕照；

•提高致命車禍的車輛管理局扣分；

•允許檢察官以重罪起訴第二次酒駕的駕駛；

•允許檢察官以重罪起訴第三次酒駕的駕駛，並加重對屢犯者的處罰；

•延長屢犯者的駕照吊銷時間；

•禁止犯有嚴重酒駕罪行或屢次酒駕的人購買酒精飲品；

•強制所有酒駕者在車內安裝酒精測試裝置（breathalyzer或Ignition Interlock Device）；

•擴大執法部門的酒駕培訓。

根據聯邦公布的最近十年數據，加州與酒駕相關的死亡人數激增超過50%，增幅是美國其他地區的兩倍多。CalMatters的調查也顯示，加州現行的酒駕法律是全美最寬鬆的法律之一。

世報陪您半世紀

酒駕 加州 民主黨

上一則

國安考量…猶他州強制1中企出售逾500畝土地

下一則

胡惠玲受惠捐腎者無私大愛 「要好好活下去」

延伸閱讀

加州媽媽帶未成年兒賭城狂歡 升級性愛派對下場慘

加州媽媽帶未成年兒賭城狂歡 升級性愛派對下場慘
薩米法案降速限未落實 紐約市府、議會踢皮球

薩米法案降速限未落實 紐約市府、議會踢皮球
加州十大安全城市 大都會全落榜 Danville治安最佳

加州十大安全城市 大都會全落榜 Danville治安最佳
眾議員李卡多2法案通過 加快新住宅審批

眾議員李卡多2法案通過 加快新住宅審批
加州政府補助加強掃蕩零售竊盜 2年逮2.9萬人 追回贓物達2.26億元

加州政府補助加強掃蕩零售竊盜 2年逮2.9萬人 追回贓物達2.26億元
登記投票須出示「公民身分」法案難闖參院

登記投票須出示「公民身分」法案難闖參院

熱門新聞

華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了