打擊酒駕 兩黨州議員提10法案 規模逾20年來最大

加州兩黨州議員推動數十年來最大規模打擊酒駕行動，提出十項法案。（取自Pexels）

為了遏阻致命駕駛行為，一個由加州 兩黨議員組成的聯盟今年史無前例提出十項法案，挑戰加州寬鬆的道路交通法規。

CalMatters報導，來自爾灣的加州民主黨 眾議員皮楚利-諾瑞斯（Cottie Petrie-Norris）表示，這一系列法案是「加州20多年來規模最大、意義最重大的反酒駕 行動」。

議員們表示，在下周法案提交到期日前，他們還會再提出另外幾項法案。此外，多位共和黨議員將要求對車輛管理局（DMV）紀錄進行正式審計，民主黨議員則計畫提出一項單獨審計，審查加州如何使用交通安全資金。

在12日的活動中，除了議員先後上台說明各自提出的法案之外，還有多位因酒駕事故失去子女的家長也上台傾訴難以承受的悲痛。一位家長舉起一張被撞得支離破碎的焦黑汽車殘骸照片說：「如果這不算暴力犯罪，那什麼才算？」

CalMatters表示，議員們提出這些法案目的是為了加強加州的執法系統，讓許多魯莽駕駛人長期不得駕車。這一系列法案有助於讓加州的交通法規與美國其他地區更一致，特別是在處理酒駕和藥駕方面。

議員們12日提出的十項酒駕法案包括：

•將酒駕致死從過失殺人罪改為暴力重罪，並加重酒駕處分；

•消弭因致命車禍獲得緩刑的駕駛在車輛管理局扣分方面的漏洞；

•確保肇事駕駛出獄後不會立即重獲駕照；

•提高致命車禍的車輛管理局扣分；

•允許檢察官以重罪起訴第二次酒駕的駕駛；

•允許檢察官以重罪起訴第三次酒駕的駕駛，並加重對屢犯者的處罰；

•延長屢犯者的駕照吊銷時間；

•禁止犯有嚴重酒駕罪行或屢次酒駕的人購買酒精飲品；

•強制所有酒駕者在車內安裝酒精測試裝置（breathalyzer或Ignition Interlock Device）；

•擴大執法部門的酒駕培訓。

根據聯邦公布的最近十年數據，加州與酒駕相關的死亡人數激增超過50%，增幅是美國其他地區的兩倍多。CalMatters的調查也顯示，加州現行的酒駕法律是全美最寬鬆的法律之一。