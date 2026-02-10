加州提案研擬逾60歲免繳房產稅 期讓長者安老家中

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）
ABC 10電視台報導，加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅（property taxes）提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投

若提案通過，符合資格的年長者將免除房產稅，只要他們在現有住宅住滿至少五年，或在加州住滿十年即可適用。支持者認為，此提案將有助年長者留在自己熟悉的家中安老，然批評者警告，該提案恐對地方政府財政造成毀滅性打擊。

提案發起人庫瑪（Rishi Kumar）表示，類似的運動正在全國各地發生，「目前全美已有16個州，採取不同方式回應年長者的焦慮。」他說，這項提案希望簡化流程，降低資格要求，若通過將防止加州年長者因房價上漲被迫遠離家園。

而縣府官員與財政分析師警告，該提案將對地方政府帶來龐大債務衝擊。無黨派加州立法分析辦公室（Legislative Analyst's Office）評估指出，房產稅每年替加州帶來約1000億美元收入，是地方政府與公立學校主要財源。辦公室估計，該提案可能使地方政府每年減少約120億至200億美元收入，損失金額將隨時間逐步擴大。

加州縣政府協會（California State Association of Counties，簡稱CSAC）執行長克諾斯（Graham Knaus）表示，「這將嚴重削弱全州各地社區的服務品質，包括公共安全、選舉、公園、基礎建設等，地方政府往往沒有其他財源支撐這些服務。」

庫瑪承認，該提案可能會在短期內出現稅收減少，但地方政府可透過他形容「勒緊褲帶」方式調整，而返還給年長者的錢，會重新流入當地經濟。「當你看見錢回到老人家口袋時，他們肯定會在社區消費」他說。他將此提案形容為「第13號提案第二部分（Proposition 13 Part Two）」，且認為1978年通過重大房產稅改革的第13號提案，對保護年長者而言仍不夠周全。該提案規定，房產稅增幅每年不得超過2%，並以購屋時價格為計稅基礎。

納稅人團體「霍華德賈維斯納稅人協會（Howard Jarvis Taxpayers Association）考夫曼（Scott Kaufman）表示，13號提案讓屋主享有可預期性與穩定性。但克諾斯認為，根據第13號提案，加州法律已替有需要的老年人提供房產稅豁免。

政治分析家指出，該提案要成功納入選票仍需面臨重重門檻。庫瑪需在8月4日前，完成近87萬5000分有效簽名。「我希望他背後有金主，因為這將非常燒錢。」政治分析師史瓦特（Steve Swatt）說，最關鍵的還是在於，他是否真的能收集到足夠簽名。

