散布幽靈槍製造指南 州府提告2網站：嚴重威脅公共安全

編譯組／綜合報導
加州檢察長起訴兩家散布「幽靈槍」製造指南的網站。（示意圖，美聯社）
加州檢察長起訴兩家散布「幽靈槍」製造指南的網站。（示意圖，美聯社）

CalMatters報導，加州政府近日對兩家散布「幽靈槍」（ghost guns）製造指南的網站提起訴訟。加州當局指控，這些網站提供非法且無法追蹤的槍枝製造資訊，已嚴重威脅公共安全。

這項在舊金山高等法院提起的訴訟，由加州檢察長邦塔（Rob Bonta）與舊金山法律顧問邱信福（David Chiu）共同主導，被告方為「Gatalog Foundation Inc.」以及「CTRLPEW LLC」。

起訴書指出，這些網站違反了多項州法律，分發包括3D列印槍枝、非法大容量彈匣及其他相關零件的電腦代碼與操作手冊。加州官員在調查過程中發現，只需「簡單敲擊幾下鍵盤」，即可從網站下載代碼，並成功製造出一把格洛克（Glock）風格的手槍。

檢察長邦塔表示，被告的行為，將使年齡太小、或因具危險性而無法通過背景調查的人，能夠在不留痕跡的情況下非法印製致命武器，這場訴訟突顯了幽靈槍產業的危險性，以及其「規避背景調查」的商業模式對加州社區造成的巨大傷害。

目前被告網站尚未做出正式回應。不過，被告之一、擁槍權律師拉羅西埃（Matthew Larosiere）曾在接受採訪時辯稱，製造幽靈槍是槍枝愛好者的合法興趣。

拉羅西埃曾對媒體表示，一般成年人為了個人使用而製造槍枝，過去與現在一直都是合法的，這些人通常是專注的愛好者。家庭自製槍枝在美國建國之初就已存在，在一個擁有三億人口的國家，我們極少看到這些槍枝被用於犯罪。

然而，加州當局提供的數據呈現出截然不同的景象，起訴書將此現狀稱為「公共安全危機」；2015年，加州執法部門僅查獲26把幽靈槍，2021年至今，平均每年查獲超過1萬1000把幽靈槍。

訴訟文件指出，由於這些槍枝沒有序列號，執法人員完全無法追蹤；且因其在私人住宅內製造，完全繞過了槍枝管制中的背景調查機制。

起訴書中引用了多個驚人的案例，包括2024年聖塔羅莎（Santa Rosa）一名14歲少年因使用3D列印機製造多把槍枝而遭到逮捕。

防止槍枝暴力組織「吉福茲法律中心」（GIFFORDS Law Center）副主席斯卡格斯（Adam Skaggs）對此訴訟表示支持。他指出，雖然過去已成功阻止了三家幽靈槍公司的運作，但「新一代不負責任的業者正試圖武裝未成年人、重罪犯和家暴者，讓他們在沒有任何背景調查的情況下自行印製武器」。

加州 舊金山 3D列印

蓋洛普：勞工融AI於職場 普及率提升

王文祥公司指控知名律所提交假石綿案 企圖獲取高額賠償

