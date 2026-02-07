住房成本、個人所得稅…16項壓力推升 加州生活成本狂飆

導致加州生活成本危機，有16個關鍵因素。（美聯社）

Yahoo Finance報導，長久以來，擁有「金州」美譽的加州 一直是機會的代名詞，以其明媚的陽光、多樣的地貌與海岸魅力，吸引無數夢想家與創業家。然而近年來，許多居民發現「加州夢」正逐漸遠去，日益高漲的生活成本已成為沉重負擔。

這是一個由住房短缺、高額稅收、能源價格上漲及法規繁瑣等因素交織而成的複雜問題。本文盤點導致加州生活成本危機的16個關鍵因素：

1.住房成本

這是加州最明顯的痛點。加州房價中位數已逼近90萬美元，是全美平均值的2倍以上；而在舊金山或洛杉磯等大城市，月租金輕鬆突破3000美元。

2.個人所得稅

加州擁有全美最高的州個人所得稅率，高收入者的稅率最高可達13.3%。這意味著收入的大部分直接上繳州政府，削弱了民眾儲蓄、買房或享受生活的經濟能力。

3.銷售稅

加州的銷售稅率也位居全美前列，平均約為7.25%。從雜貨到衣物，日常消費的額外支出積少成多，嚴重侵蝕了預算吃緊者的購買力。

4.油價

受環境法規、高稅收及煉油廠問題影響，加州油價常年蟬聯全美冠軍。對於依賴開車通勤的族群來說，每次加油都是一次財務衝擊，並間接推升了各類物資的運輸成本。

5.能源帳單

加州的電費 與天然氣費用顯著高於全美平均，原因包括州政府對再生能源的依賴、基礎設施擴建及各項監管規費。這些「隱形成本」正不斷擠壓家庭預算。

6.日常雜貨

受運輸成本、薪資水平及永續農業政策影響，加州的食物價格不菲。高品質農產品的代價是高昂標價，對低收入或固定收入家庭而言，維持營養均衡已成為一項挑戰。

7.行政法規

加州以嚴格的營商法規聞名。雖然初衷是保護消費者與環境，但企業為符合規範所增加的成本，最終往往會轉嫁到消費者身上，推升了商品與服務的售價。

8.托兒負擔

對於育兒家庭，加州的托兒費用堪稱天文數字。高品質的照護往往伴隨著昂貴學費，迫使許多家長必須在減少工時、犧牲職業生涯，甚至放棄生育之間做出艱難抉擇。

9.醫療開支

加州的醫療保費、自付額與雜費均高於全美平均。對於患有慢性病或保險 不足的人群來說，昂貴的醫療費用常導致延誤就醫，成為重大的民生問題。

10.休閒娛樂

雖然加州擁有豐富的樂園、博物館與賽事，但門票、停車費與周邊消費節節攀升。高昂的娛樂成本可能導致社交疏離感，讓許多家庭無法享受這片土地的活力。

11.就業市場

儘管經濟繁榮，但在科技與娛樂等高需求領域，就業競爭極其激烈。這可能導致薪資停滯、工時拉長與職場壓力，進而引發倦怠，影響居民的身心健康。

12.教育成本

加州的高教體系雖優質，但學費支出對家庭而言是巨大的負擔。這不僅令學生背負沉重學貸，也成為社會流動的一大障礙。

13.汽車保險

由於人口密度大、交通擁擠及無保險駕駛盛行，加州的車險費率位居全國前列。這讓汽車這一在加州近乎「生活必需品」的工具，維護成本變得更加昂貴。

14.財產稅

加州財產稅依房產評估價值計算。隨著房價飆升，財產稅也隨之水漲船高。部分長期居住的老年人或固定收入者，甚至因無法負荷稅款而被迫賣房。

15.陽光稅

燦爛陽光也有其代價：溫暖氣候導致空調用電量大增，進一步推高電費。這種因享受優越環境而產生的額外開支，被戲稱為「陽光稅」。

16.「加州式生活」的代價

除了實體開銷，加州還存在一種潛在的消費文化壓力：開名車、穿名牌、出入網紅餐廳。這種追求生活品味的社會風氣，往往讓許多人的財務狀況雪上加霜。