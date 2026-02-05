我的頻道

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

稱沃爾瑪要關掉加州250門市 川普分享AI不實影片遭打臉

編譯陳盈霖／綜合報導
川普日前轉發沃爾瑪將在加州關閉數百家門市的不實消息影片。圖為今年初於南加州新開的沃爾瑪門市。（本報檔案照）
法新社USA報導，總統川普近日在社群媒體分享一段影片，聲稱沃爾瑪（Walmart）因加州實施每小時22美元最低工資，將關閉全州超過250家門市。然此說法已遭沃爾瑪與加州州長紐森（Gavin Newsom）「打臉否認」。據悉，該影片為人工智慧（AI）生成內容，沃爾瑪並未大規模關閉加州門市，最低薪資也與影片內容不符。

川普於1月28日在Truth Social上兩度轉發該影片。這段約三分鐘的影片中，自稱「萊特（Megan Wright）」主播表示，沃爾瑪正準備關閉加州超過250間門市，原因是加州無視基本經濟原理的政策，包括她聲稱針對大型零售商與雜貨業員工實施每小時22美元最低工資規定。

對此沃爾瑪發言人在2月4日電話中表示「影片是假的」。根據官方網頁，該零售巨頭在加州共有303家零售店，包括30家山姆會員（Sam's Club）及13個供應鏈設施，且1月才剛開設一家新門市。

此外，根據加州工業關係廳（Department of Industrial Relations）與美國勞工部，目前加州最低時薪為每小時16.90美元，速食業最低工資每小時20美元，遠高於聯邦7.25美元最低工資，但仍未達到22美元。柏克萊加大（UC Berkeley）蒐集的數據顯示，即使最低工資高於加州法規的城市，薪資也並未達到22美元。

法新社也無法找到任何與影片中主播臉孔相符、名為萊特的人物。一位同名電視新聞記者本月4日透過Linkedln私訊回覆稱與這段影片「毫無關係」。根據Hiya.com語音複製偵測工具（Verification Plugin，又稱InVID-WeVerify）評估，該影片的語音「極有可能為AI生成」。

目前該影片較長版本出現在一些訂閱人數不多的YouTube頻道，這些頻道充斥大量AI生成內容，部分影片在畫面左上角有標示「經修改或合成內容」（altered or synthetic content）。據悉，隨著AI工具能快速、輕易生成內容，網路平台正忙於因應與管控這些大量不實、低品質影片。

紐森的即時回應副主任理查茲（Brandon Richards）在電郵中表示，這起事件顯示川普「分不清AI與現實差別」。州長辦公室也曾於1月28日在X澄清「沃爾瑪在加州303間門市正常營運。」白宮發言人德賽（Kush Desai）4日電郵回覆法新社，稱「川普總統是正確的」，並在未提出任何數據的情況下聲稱，紐森的民主黨政策「過去十年已迫使數百萬居民與無數企業離開加州。」

