免治馬桶在美漸普及 專家指導如何物盡其用

編譯林思牧／綜合報導
伊利諾州一間長照中心廁所裡裝設的智慧型免治馬桶。 (美聯社)
伊利諾州一間長照中心廁所裡裝設的智慧型免治馬桶。 (美聯社)

免治馬桶（bidet toilet，又稱智慧馬桶）不只是奢華用品，它有促進肛腸健康的功能。醫師分享如何讓免治馬桶物盡其用的要訣。

美聯社報導，曾經在美國被視為異類的免治馬桶，如今變得普及，因為越來越多的人尋求一種既衛生又環保的替代方案，避免用手拿衛生紙去處理某些身體部位的汙穢。

疫情期間廁紙短缺，幫助美國消費者了解了免治馬桶，儘管在義大利、日本和其他一些免治馬桶普及的國家，廁紙也出現了搶購潮。環保意識的增強、價格較低的免治馬桶選擇以及多功能智慧馬桶的出現，進一步推動了人們以沖洗代替擦拭的概念。

大多數醫生建議使用溫水低壓沖洗幾分鐘，避免水溫過高或過低。醫生也提醒患者不要嘗試將水注入肛門內，因為免治馬桶並非為用於體內而設計，不能用它來代替灌腸或結腸灌洗。

專家建議，沖洗後用衛生紙或專用棉質毛巾輕輕拍乾，以去除殘留糞便並預防酵母菌感染。免治馬桶可以在每次如廁時使用，但最好是在排便後使用。醫學專家指出，過度使用可能會導致皮膚受到刺激。正確維護免治馬桶也很重要，醫生建議每隔一兩周用消毒濕紙巾擦拭噴嘴，以去除細菌。

休士頓泌尿婦科醫生安托許（Dr. Danielle Antosh）表示，一些研究表明，與衛生紙相比，免治馬桶能減少使用者手上的細菌殘留。支持使用免治馬桶的醫生認為，與衛生紙相比，它對敏感性肌膚的刺激性較小。

醫學專家表示，因此，免治馬桶可能對慢性腹瀉或其他需要頻繁擦拭的疾病患者以及易患尿路感染的人有益。他們也指出，免治馬桶或許有助於緩解痔瘡、瘻管和肛裂帶來的不適。

醫生還認為，透過幫助身體有障礙的人在如廁後能獨立清潔自己，免治馬桶可以減輕護理人員（其中大多數是女性）的工作量。一般而言用免治馬桶比用衛生紙環保，但是在「缺水」的州，衛生紙可能是較永續的選擇，而在水資源豐富的地方，免治馬桶可能更有意義。

義大利 疫情 休士頓

