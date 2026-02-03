我的頻道

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

通膨侵蝕退休金 專家建議優化投資組合 資產勿全轉現金

洛杉磯訊
許多人擔心通膨侵蝕購買力、破壞晚年生活品質。（示意圖取自pexels）
許多人擔心通膨侵蝕購買力、破壞晚年生活品質。（示意圖取自pexels）

近來通貨膨脹已成為美國全民最熱門的話題。儘管最新公布的12月消費者物價指數（CPI）顯示年通膨率僅上升2.7%，漲幅看似溫和，但專家警告，經歷數年高通膨後的「累積效應」才是最棘手的問題。對於擔憂退休金被生活成本蠶食的民眾，理財專家提出兩大核心策略，協助退休族有效對抗通膨衝擊。

根據USA Today報導，雖然2.7%的通膨數字本身並不誇張，但對於長期仰賴固定收益的退休族而言，這意味著整體生活成本已墊高到令人難以承受的地步。擔心通膨侵蝕購買力、破壞晚年生活品質，已成為退休族共同的焦慮。理財顧問建議，與其消極應對，不如重新檢視資產配置與社會福利申領計畫。

策略一：優化投資組合 拒絕資產全數轉現金

許多納稅人誤以為一旦停止工作，就應將所有投資轉為保守的現金。專家指出，合適的資產配置即使在動用退休金後，仍能持續創造回報。關鍵在於建立一個「成長與抗風險並重」的組合，包括：債券與配息股票：提供穩定的現金流收入。不動產投資信託（REITs）：具備抗通膨特性，且能分享房產收益。只要投資組合具備持續產出穩定收入的能力，即使各項開銷逐年攀升，退休族仍有餘裕應付日益增加的支出。

策略二：延後申領社安金 鎖定「高額終身俸」

社會安全福利（Social Security）是美國民眾退休後的主要財源之一。你或許會把每月領取的社會安全福利視為退休收入中的固定來源，但別忘了，社會安全福利每年都會依據生活成本調整（Cost-of-Living Adjustment，簡稱COLA）。儘管每年會有生活成本調整，但歷史數據顯示，調整幅度往往難以完全跟上通膨腳步。

美國財富管理公司Farther另指出，大宗商品與不動產有助於保護退休儲蓄免受通貨膨脹的侵蝕。當通膨上升時，黃金、石油或農產品等大宗商品的價格往往也會隨之上揚，因此可作為對抗通膨的避險工具。這類資產能在一定程度上抵銷通膨對退休資產購買力的影響。

不動產則是另一項穩健的選擇。房地產價值通常隨時間成長，而租金收入在高通膨期間也能提供穩定的現金流。在投資規畫中適度配置這兩類資產，有助於提升整體成長潛力，並在物價上漲時強化退休財務安全。

理財專家也建議，若健康與財務狀況允許，民眾應考慮延後申領社安金。在達到「完全退休年齡」之後再申領社會安全福利，每延後一年，月領金額就可增加約8%，最多可延至70歲為止。這不僅建立了一個更高的每月收入基礎，未來在進行COLA調整時，因其原始給付基準較高，實際領取的金額增幅也會更為顯著。

在不再領取工作薪資的晚年，通膨帶來的購買力下降確實令人不安。然而，透過適當的「資產持續成長」策略與「優化的社安金申領」計畫，退休族仍能跟上通膨步伐，將財務壓力降至最低，守住辛苦大半輩子累積的財富。

退休金 社會安全福利 社安金

蒙市年節展抽獎 28位幸運兒揭曉

9旬翁80萬存款不翼而飛 遭銀行敷衍 求助媒體後現轉機

不買房也能靠房市致富？線上下注賭房價漲跌 越來越熱門

省錢省事 退休族愛用插電式太陽能板

川普才提名華許 Fed兩官員就喊：現在不是降息時機

美國上月PPI升幅達3個月來最大 通膨可能升溫

川普投書華爾街日報：我的關稅政策讓美國重返榮耀

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

