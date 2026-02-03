通膨侵蝕退休金 專家建議優化投資組合 資產勿全轉現金

許多人擔心通膨侵蝕購買力、破壞晚年生活品質。（示意圖取自pexels）

近來通貨膨脹已成為美國全民最熱門的話題。儘管最新公布的12月消費者物價指數（CPI）顯示年通膨率僅上升2.7%，漲幅看似溫和，但專家警告，經歷數年高通膨後的「累積效應」才是最棘手的問題。對於擔憂退休金 被生活成本蠶食的民眾，理財專家提出兩大核心策略，協助退休族有效對抗通膨衝擊。

根據USA Today報導，雖然2.7%的通膨數字本身並不誇張，但對於長期仰賴固定收益的退休族而言，這意味著整體生活成本已墊高到令人難以承受的地步。擔心通膨侵蝕購買力、破壞晚年生活品質，已成為退休族共同的焦慮。理財顧問建議，與其消極應對，不如重新檢視資產配置與社會福利申領計畫。

策略一：優化投資組合 拒絕資產全數轉現金

許多納稅人誤以為一旦停止工作，就應將所有投資轉為保守的現金。專家指出，合適的資產配置即使在動用退休金後，仍能持續創造回報。關鍵在於建立一個「成長與抗風險並重」的組合，包括：債券與配息股票：提供穩定的現金流收入。不動產投資信託（REITs）：具備抗通膨特性，且能分享房產收益。只要投資組合具備持續產出穩定收入的能力，即使各項開銷逐年攀升，退休族仍有餘裕應付日益增加的支出。

策略二：延後申領社安金 鎖定「高額終身俸」

社會安全福利 （Social Security）是美國民眾退休後的主要財源之一。你或許會把每月領取的社會安全福利視為退休收入中的固定來源，但別忘了，社會安全福利每年都會依據生活成本調整（Cost-of-Living Adjustment，簡稱COLA）。儘管每年會有生活成本調整，但歷史數據顯示，調整幅度往往難以完全跟上通膨腳步。

美國財富管理公司Farther另指出，大宗商品與不動產有助於保護退休儲蓄免受通貨膨脹的侵蝕。當通膨上升時，黃金、石油或農產品等大宗商品的價格往往也會隨之上揚，因此可作為對抗通膨的避險工具。這類資產能在一定程度上抵銷通膨對退休資產購買力的影響。

不動產則是另一項穩健的選擇。房地產價值通常隨時間成長，而租金收入在高通膨期間也能提供穩定的現金流。在投資規畫中適度配置這兩類資產，有助於提升整體成長潛力，並在物價上漲時強化退休財務安全。

理財專家也建議，若健康與財務狀況允許，民眾應考慮延後申領社安金。在達到「完全退休年齡」之後再申領社會安全福利，每延後一年，月領金額就可增加約8%，最多可延至70歲為止。這不僅建立了一個更高的每月收入基礎，未來在進行COLA調整時，因其原始給付基準較高，實際領取的金額增幅也會更為顯著。

在不再領取工作薪資的晚年，通膨帶來的購買力下降確實令人不安。然而，透過適當的「資產持續成長」策略與「優化的社安金申領」計畫，退休族仍能跟上通膨步伐，將財務壓力降至最低，守住辛苦大半輩子累積的財富。