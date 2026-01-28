我的頻道

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

詐騙來了 「幽靈報稅師」誆稱收費低、退更多

編譯組／綜合報導
加州稅務教育委員會籲民眾謹防「幽靈報稅師」為客人報稅時，不作簽署而要客人承擔法律後果，以及進行各種詐騙技倆。（美聯社）
每年一度的報稅季又來了，加州稅務教育委員會（The California Tax Education Council，簡稱CTEC）提醒民眾謹防「幽靈報稅師」（Ghost Tax Preparer）進行詐騙，他們以低廉收費和聲稱能助高額退稅為誘餌，吸引客人，但到報稅截止日期一過，他們就消失無蹤，逃避法律責任，令客人承受法律後果，同時被詐騙金錢。

投資分析資訊網站Morningstar詳細報導有關詐騙情況，列出大眾需要謹防被騙跡象。該網站引述CTEC主席安吉爾（Fernando Angell）表示：「幽靈報稅師從不在為客戶準備的報稅表上簽名。他們故意以逃避責任，令稅務當局幾乎無法追踪他們。這不僅不道德，不為客人簽署報稅表更是違法。」CTEC負責對全州近4萬名報稅師的註冊作出監管。

幽靈報稅師會使出各種伎倆來逃避追蹤，有些會列印報稅表後，指示客戶自行簽署並郵寄，但卻在表格上略去報稅師自己的姓名；有些則以電子方式遞交報稅表，一樣不按規則地略去報稅師的資料，更標示為客人「自行準備」報稅表。

CTEC理事會成員克勞福德（Lester Crawford）說：「他們不斷變換地點，透過口耳相傳方法尋找客戶，採取刻意的策略，專門針對弱勢納稅人。」

其他需要警惕的危險訊號包括：

在客人的報稅表上貼上公司標籤，但向美國國稅局（IRS）及加州特許經營稅委員會（FTB）提交空白版本。

聲稱只會在收到客人付款後，才由該報稅師簽署報稅表。

堅持現金收費，並拒絕給予收據。

報假收入額或扣稅額，以增加客人的退稅額。

將客人的退稅款轉入報稅師自己的銀行帳戶，詐騙金錢。

任何收取費用以協助客人填寫報稅表的人員，必須是加州律師公會的律師（State Bar of California）、經加州會計委員會（California Board of Accountancy）認可的註冊會計師或會計師事務所、CTEC註冊的報稅師（CRTP），或美國國稅局註冊代理人（EA）。

若對報稅師存疑，可在CTEC.org上匿名舉報。更多防騙詳情載於「納稅人警示」的聲訊平台（Taxpayer Beware podcast——https://taxpayerbeware.org/），平台亦備有西班牙語版：contribuyentecudese.org。

CTEC於1997年由加州議會成立，致力保護納稅人免受欺詐和不稱職報務師帶來的損害。

報稅 稅表 加州

