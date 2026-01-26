今年日光節約早 或最後1次調時鐘？

若國會願意加把勁審查，今年3月8日可是最後一次為了日光節約時間調撥時鐘。（示意圖取自Pexels/Ola Dapo）

洛杉磯KTLA 5報導，隨著1月份美國日照時間大幅增加，距離日光節約時間 （Daylight Saving Time）的重啟也越來越近。今年3月是依法律規定「最早日期」進入夏季日光節約時間；若國會加快腳步，這次可望是最後一次因節約時間、每年春秋兩度調撥時鐘。

去年的這個時候，這項一年兩次的撥鐘慣例曾極大有望走入歷史。儘管2025年間經歷了跨黨派立法、委員會聽證會、多州響應，甚至獲得總統支持，但全美大部分地區最終仍維持一年調整兩次時鐘的現狀。

截至1月中旬，美國似乎已準備好在3月再次將時鐘撥快1小時。今年，我們將在3月8日損失1小時的睡眠，而這正是日光節約時間開始的最早可能日期（根據美國法律規定，日光節約時間始於3月的第二個星期日）。

如果聯邦國會議員能如願以償，這可能是我們最後一次調整時鐘。

目前國會正審議2項「陽光保護法案」（Sunshine Protection Act）的眾議院 與參議院 版本，將日光節約時間永久化。參議院曾於去年10月嘗試快速通過該法案，但最終遭到挫敗。根據在線追蹤系統顯示，這些法案目前仍停留在委員會階段。

全美已有近20個州通過立法，一旦獲得聯邦批准，將立即實行永久日光節約時間。雖然部分地區認為全年日光節約時間更具休閒價值，但健康專家則傾向於將時鐘永久固定在「標準時間」。

與此同時，眾議院另外2項法案則提議賦予各州「自行選擇」是否實行全年日光節約時間的權利（目前各州僅能選擇像亞利桑納州和夏威夷州那樣實行全年「標準時間」）。

目前尚不清楚國會是否會通過這四項相關法案中的任何一項。若國會未採取行動，時鐘將於11月1日「秋季回撥」—這同樣是日光節約時間結束的最早可能日期。