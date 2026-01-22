保費飆漲… 加州全保投保人紛降保險等級 新保人數驟降32%

「加州全保」執行長奧特曼擔心，許多民眾可能因為等待聯邦延長醫療健保稅金減免優惠政策而錯失投保機會。（美聯社）

由於聯邦醫療健保稅金減免優惠政策到期，「加州 全保」（Covered California）新投保人數驟降了32%，預測最終將流失40萬投保人，其中大部分人可能都是因為負擔不起新高昂保費 而棄保。

舊金山紀事報表示，數百萬名投保「加州全保」的民眾正面臨保費飆漲的困境。去年，「加州全保」投保總人數近200萬人，其中34萬5000人為新投保人。今年，由於保費飆漲，加上人們持續期待參議院最終可能恢復稅金減免政策，導致新投保人數的增長十分緩慢。

「加州全保」執行長奧特曼（Jessica Altman）20日在北加州屋崙舉行的記者會上說：「國會是否會採取行動尚無定論，但可能性微乎其微。我不希望任何加州居民因為等待國會行動而錯過投保期限。」

「加州全保」今年開放投保截止時間為1月31日午夜。

在續保方面，現有投保人的續保速度基本上與去年持平，但有許多投保人為節省支出，選擇降低保險計畫等級。

阿拉米達健康聯盟（Alameda Health Consortium）是一家提供免費健保「導航」服務的非營利組織，幫助民眾比較不同的醫療保險計畫。該聯盟表示，有愈來愈多民眾選擇從「銀級」計畫降為「銅級」計畫，但不是完全放棄保險。

阿拉米達健康聯盟健保投保總監麥基-泰納（Njeri McGee-Tyner）說：「人們正面臨艱難的選擇，有些人擔心不能再看原來的醫師，有些人可能不得不改用學名藥（generic medication），但總比支付三倍原來的保費要強。」

奧特曼表示，加州政府今年已撥款1億9000萬美元用來降低低收入者的保費。她說，「加州全保」仍有最低每月10美元的計畫提供給低收入民眾，但已不再有聯邦資金可用於幫助那些處於所謂「收入懸崖」（income cliff）的加州居民來降低醫療成本。例如，年收入超過6萬5000美元的單身人士不再符合疫情期間推出的稅金減免政策資格，無論他們是住在加州還是住在生活成本低得多的密西西比州。

奧特曼指出，取消保險人數增幅最大的族群，是那些收入勉強達到援助門檻的中等收入者。

柏克萊加大醫療政策教授道伍（William Dow）表示，「可負擔健保法」（Affordable Care Act）的通過是為了解決許多民眾負擔不起健保費用的問題，但保費卻一路飆漲。

在疫情期間，稅金減免優惠的提高意味著政府將承擔更大比例的費用，與雇主分攤雇員醫療保險費用的方式類似，因此使許多人能負擔得起投保「加州全保」。

道伍認為，如果沒有聯邦補貼，對於那些即將符合使用聯邦醫療保險 （Medicare）、但未滿65歲的人來說，醫療費用可能特別難以負擔。

道伍說：「有些人會繼續投保，但保險範圍會變小；人們要麼選擇高自付額計畫，要麼失去保險。無論是哪種情況，人們都會延後就醫。」