防蘋果暴露資安漏洞 用戶速更新系統

蘋果指出，目前已經安裝「修補程式」的最新版本系統為iOS 26.2與iPadOS 26.2。（記者劉子為／攝影）

蘋果（Apple）最新公布安全性更新，修補與網路瀏覽器Safari相關的重大風險。根據蘋果官方文件，若使用者尚未安裝最新系統，數以百萬計的iPhone 與iPad裝置可能暴露在資安威脅中。

新聞周刊（Newsweek）報導，蘋果確認，此次更新修復WebKit的安全漏洞。WebKit是Safari以及所有iOS 瀏覽器背後的核心引擎，意味著一旦裝置未更新，使用者若造訪惡意網站，就可能被植入並執行有害程式碼。這類漏洞恐讓駭客 取得裝置控制權，甚至存取密碼、付款資訊等敏感資料。

根據Fox News報導，蘋果於上月底證實，有兩項關鍵WebKit漏洞，曾被用於公司形容為「極度精密」的攻擊行動。相關漏洞可讓惡意網站觸發有害程式碼，進而對未修補的iPhone與iPad使用者造成風險。

蘋果指出，目前已經安裝「修補程式」（patch）的最新版本為iOS 26.2與iPadOS 26.2，並強調保持系統更新是用戶維護裝置安全最重要的步驟之一。所謂「修補程式」，是指針對特定問題推出的小型軟體更新，用於修復錯誤、封堵安全漏洞或改善系統運作，無須重新安裝整個系統。

然而，儘管相關修補程式已於去年釋出，至今仍有大量用戶尚未完成更新。StatCounter數據指出，僅約20%用戶安裝最新版本，代表仍有數以百萬計的裝置可能持續暴露在漏洞風險中。

蘋果表示，若未更新至最新版本，以下裝置將無法獲得最新安全修補：iPhone 11及之後機型；iPad Pro 12.9吋（第3代）及之後；iPad Pro 11吋（第1代）及之後；iPad Air（第3代）及之後；iPad（第8代）及之後；iPad mini（第5代）及之後。

用戶可前往「設定」→「一般」→「軟體更新」，下載並安裝iOS 26.2或iPadOS 26.2（或更新版本）完成升級。