國會選區畫分提案 共和黨促最高院阻止

第50號提案重畫選區圖。（民主黨選區重畫競選委員會）

MyNewsLA.com報導，加州共和黨 及相關人士20日向美國最高法院提交緊急申請，要求阻止加州在2026年期中選舉 時，使用第50號公投提案（Proposition 50）制定的國會選區畫分方案。

這份名為「唐吉帕訴紐森」（Tangipa v. Newsom）緊急申請案，請求負責第九巡迴上訴法院（U.S. 9th Circuit Court of Appeals）大法官卡根（Elena Kagan）發布禁制令，在訴訟進行期間，暫時恢復2021年加州選區重畫委員會制定的選區地圖。該申請要求法院在2月9日前採取行動，理由是加州候選人報名於當日開始，若第50號提案的選區畫分方案持續有效，將立即影響候選人。

加州共和黨主席蘭金（Corrin Rankin）在聲明中表示，「加州不能按種族畫分選區，也不應允許該州鎖定違反聯邦法律的選區。這項緊急申請請求最高法院即刻在民主黨試圖拖延時間、迫使候選人與選民接受違憲的選舉前，先行叫停第50號提案。加州人應擁有公平的選區與乾淨選舉。」

就在日前，洛杉磯聯邦法院一個三人合議庭裁定，加州共和黨試圖推翻新國會選區地圖的訴求敗訴。第50號提案通過，源於德州共和黨人重新畫分國會選區地圖，加州領導人稱此舉旨在幫助共和黨在即將來到的期中選舉中獲勝。

在加州選民通過第50號提案的第二天，共和黨籍加州眾議員唐吉帕（David Tangipa）與部分共和黨選民（聯邦司法部加入支持）提起訴訟，請求法官至少暫時阻止新選區畫分生效，以便今年期中選舉時，得以沿用原本選區地圖。

該訴訟將加州州長紐森（Gavin Newsom）、加州檢察長邦塔（Rob Bonta）和加州州務卿韋伯（Shirley Weber）列為被告，認為新的第50號提案違憲，因不恰當地將選民種族做為畫分選區因素，且要求法院阻止其生效。

該公投通過，被認為是增加民主黨在11月贏得該州額外五席美國眾議員席次、奪回眾議院控制權機會。目前民主黨在加州的眾議院代表團中，已以43比9領先共和黨。

第50提案確立2026年期中選舉使用新國會選區地圖，且將沿用至2028年與2030年選舉。選舉新聞網站Ballotpedia分析指出，該方案將使加州五個原本由共和黨掌握的國會選區，轉為有利民主黨的區域。