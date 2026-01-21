我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

國會選區畫分提案 共和黨促最高院阻止

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第50號提案重畫選區圖。（民主黨選區重畫競選委員會）
第50號提案重畫選區圖。（民主黨選區重畫競選委員會）

MyNewsLA.com報導，加州共和黨及相關人士20日向美國最高法院提交緊急申請，要求阻止加州在2026年期中選舉時，使用第50號公投提案（Proposition 50）制定的國會選區畫分方案。

這份名為「唐吉帕訴紐森」（Tangipa v. Newsom）緊急申請案，請求負責第九巡迴上訴法院（U.S. 9th Circuit Court of Appeals）大法官卡根（Elena Kagan）發布禁制令，在訴訟進行期間，暫時恢復2021年加州選區重畫委員會制定的選區地圖。該申請要求法院在2月9日前採取行動，理由是加州候選人報名於當日開始，若第50號提案的選區畫分方案持續有效，將立即影響候選人。

加州共和黨主席蘭金（Corrin Rankin）在聲明中表示，「加州不能按種族畫分選區，也不應允許該州鎖定違反聯邦法律的選區。這項緊急申請請求最高法院即刻在民主黨試圖拖延時間、迫使候選人與選民接受違憲的選舉前，先行叫停第50號提案。加州人應擁有公平的選區與乾淨選舉。」

就在日前，洛杉磯聯邦法院一個三人合議庭裁定，加州共和黨試圖推翻新國會選區地圖的訴求敗訴。第50號提案通過，源於德州共和黨人重新畫分國會選區地圖，加州領導人稱此舉旨在幫助共和黨在即將來到的期中選舉中獲勝。

在加州選民通過第50號提案的第二天，共和黨籍加州眾議員唐吉帕（David Tangipa）與部分共和黨選民（聯邦司法部加入支持）提起訴訟，請求法官至少暫時阻止新選區畫分生效，以便今年期中選舉時，得以沿用原本選區地圖。

該訴訟將加州州長紐森（Gavin Newsom）、加州檢察長邦塔（Rob Bonta）和加州州務卿韋伯（Shirley Weber）列為被告，認為新的第50號提案違憲，因不恰當地將選民種族做為畫分選區因素，且要求法院阻止其生效。

該公投通過，被認為是增加民主黨在11月贏得該州額外五席美國眾議員席次、奪回眾議院控制權機會。目前民主黨在加州的眾議院代表團中，已以43比9領先共和黨。

第50提案確立2026年期中選舉使用新國會選區地圖，且將沿用至2028年與2030年選舉。選舉新聞網站Ballotpedia分析指出，該方案將使加州五個原本由共和黨掌握的國會選區，轉為有利民主黨的區域。

加州 共和黨 期中選舉

上一則

洛城中山聯誼會慶典 陳冠希低調出席

下一則

打破都會迷思 城市生活品質佳 舊金山全加州最宜居

延伸閱讀

紐松罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐松罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉
獲2000萬州撥款後…加州藝術學院突關閉 紐森也震驚

獲2000萬州撥款後…加州藝術學院突關閉 紐森也震驚
富豪稅效應 「帳面有錢人」也出走加州

富豪稅效應 「帳面有錢人」也出走加州
富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定
川普欲掌控格陵蘭 前副手潘斯等共和黨人表不滿

川普欲掌控格陵蘭 前副手潘斯等共和黨人表不滿
降低生活成本 僅16%共和黨人認為川普「貢獻很大」

降低生活成本 僅16%共和黨人認為川普「貢獻很大」

熱門新聞

好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲