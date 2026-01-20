富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

洛杉磯時報報導，DoorDash共同創辦人Andy Fang曾表示考慮離開加州。（美聯社）

福斯商業頻道FOX Business報導，儘管加州 研擬中的「富人稅 」（billionaire tax）提案尚未列進年底選票，然一些億萬富豪已選擇直接搬離加州。Corcoran Group頂級豪宅經紀人強斯頓（Julian Johnston）告訴福斯數位新聞：「幾位富豪飛到邁阿密，買房、成交，全程七天內完成。」

他透露，目前正協助「三位億萬富豪」從加州遷往南佛羅里達州 ，這波行動背後的急迫感，來自潛在的驚人稅務。「有位客戶跟我說：『你知道嗎？這對我來說，可能是筆50億美元稅金』，他們因這個原因搬家。」

強斯頓指出，相關話題最早在去年12月初，邁阿密舉行的巴塞爾藝術展（Art Basel fair）上開始，一直延續到聖巴茨島（island of St. Barts）超級富豪聚會上。「他們聚在一起吃飯喝酒，談論這項擬議的稅制。當提案加速推動時，他們意識到，需在加州以外建立新的居住地，以降低在這項富人稅之下的淨資產暴露風險」強斯頓說。

「他們彼此都是朋友。真正的轉捩點是，當四、五個人已經買房，另外三人正簽約走流程，其餘的人發現，他們的朋友都在這裡，然後他們也談論辦公大樓配置問題。」強斯頓說，「這一切發生得非常快，即使對他們而言也是如此。如今進入2026年1月，若你沒有在去年底完成購屋或租屋，現在可能已經太遲了。無論如何，這項稅制可能會用在你身上。」

加州該提案由SEIU西部聯合醫療保健工作者工會支持，對淨資產超過10億美元的加州居民，一次性徵收5%的稅。根據加州立法分析辦公室，該稅款應於2027年繳納，納稅人可選擇五年分期，但需承擔額外成本。若提案通過，凡在2026年1月1日仍為加州居民者皆需繳納此稅。

當被問及目前協助的億萬富翁背景時，強斯頓提到一些「巴洛阿圖（Palo Alto）出身者」，這些人過去其實很少在邁阿密停留。「還有幾位大型新創公司創辦人、科技巨頭與創投公司負責人等」他說，「邁阿密過去對他們來說，永遠只是中途停留、一晚住宿或參加活動。