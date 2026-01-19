丹麥嗆「買」加州議題 再被川普炒熱

丹麥一項提議「購買」加州的連署近日再度於網路瘋傳，圖為加州舊金山空照圖。（路透）

La Voce Di New York報導，針對美國總統川普近期再度施壓要求併吞格陵蘭 島（Greenland），丹麥 一項提議「幫助丹麥買下加州 ，有何不可」的連署近日再度於網路瘋傳。

雖然這項行動在現實中顯然不可能實現，但其政治意圖相當明確：如果華府將領土視為可交易的商品，那麼哥本哈根為何不能鎖定這顆「黃金之州」？

這項名為「丹麥化」（Denmarkification）的行動始於2025年初的諷刺運動。2026年1月17日，隨著美國總統再次提出對格陵蘭及反對領土談判的歐洲國家徵收關稅與採取報復措施，這項連署的支持度再次激增。

該構想由活動家杜托伊特（Xavier Dutoit）提出。他以戲謔式的嚴肅態度，呼籲發起一場1兆美元的眾籌活動來收購加州，並將其改名為「新丹麥」。

在諷刺背後，隱藏著一段並不輕鬆的歷史。格陵蘭作為丹麥主權下的自治領土，數十年來在北極地區無論是新興貿易航線或礦產資源，都具有關鍵戰略地位。

2019年，時任共和黨領袖的川普就曾公開提出購買格陵蘭的想法，引發外交尷尬與丹麥方面的嚴正回應。美國歷史上確有先例：1867年，美國以720萬美元從俄羅斯手中買下阿拉斯加，這常被支持「房地產式外交政策」的人士引為例證。

「丹麥化」行動的目標並非加州本身，而是針對「權力的語言」。它利用荒謬的訴求來揭露某些政治立場並不合邏輯。這種輕快的應對方式使連署跨越了丹麥國界，在社交媒體與國際媒體間獲得廣泛關注。

雖然哥本哈根沒人真的相信洛杉磯會變成丹麥領土，或迪士尼樂園會更名為「安徒生樂園」，但這項行動提醒了世人：地圖、邊界與領土背後是活生生的人民與歷史，不能被簡化為一場單純的買賣交易 。