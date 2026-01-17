ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

我的頻道

洛杉磯訊
社媒影片顯示，一名美ICE探員在執法現場與圍觀民眾發生言語衝突，並稱「我只有高中學歷，但我年薪20萬美元」。圖為示意圖。(路透)
社媒影片顯示，一名美ICE探員在執法現場與圍觀民眾發生言語衝突，並稱「我只有高中學歷，但我年薪20萬美元」。圖為示意圖。(路透)

一段近日在社群平台X上瘋傳的影片，顯示有移民暨海關執法局（ICE）探員在執法時與圍觀民眾發生言語衝突，並在鏡頭前表示其年薪20萬美元，引發輿論高度關注與爭議。該影片隨後被特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）轉貼，進一步放大討論聲量。

根據X用戶@alx發布的影片，一ICE探員對正在拍攝的民眾表示，若有人妨礙執法將會被逮捕。拍攝者回應是他只是旁觀並要求對方冷靜，隨後有人對該探員的情緒提出質疑。該ICE探員則回應︰「我很愛這份工作，真不敢相信我拿錢做這件事，就算不付錢我也願意做。」

接著，一名女性在鏡頭外自稱是醫師助理，詢問探員薪資水準。該ICE探員反問對方受教育年限，並稱「我只有高中學歷，但我年薪20萬美元」。

不過，根據美國政府徵才網站USA Jobs去年公布的資訊，ICE探員的年薪區間約為4萬9739至8萬9528美元，ICE 則說明實際薪資可能因加班與地區補貼而提高。

根據新聞周刊（Newsweek）報導，這段影片在網路引發兩極反應。支持者認為探員的工作值得肯定，甚至有人留言稱若在歐洲也有類似機構，願意免費從事相關工作；也有網友嘲諷拍攝者對高薪的不滿情緒。

批評者則質疑薪資結構與執法方式，指出「高中學歷、零大學學貸卻能領20萬美元」的說法，凸顯制度失衡。

對ICE的批評近來持續升溫，背景之一是川普總統強化打擊無證移民的執法行動。1月7日，ICE在明尼阿波利斯執法期間，美國公民Renee Good因未依指示下車並駕車離開，遭ICE探員開槍打死，事件引發全國性譁然。

新聞周刊已透過電子郵件向ICE尋求對探員薪資爭議的回應，但尚未收到回覆。

