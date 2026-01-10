新食物指南建議增食紅肉 專家：令人不安

專家不解為何建議優先食用紅肉。 (示意圖取自ralphs.com)

聯邦政府 剛頒布的新版食物金字塔指南，大部分的內容受到醫療界肯定，但有一個重要之處卻令專家心生顧慮，認為可能是政治抹煞了科學。

舊金山 紀事報報導，聯邦衛福和農業官員7日發布更新的飲食指南，敦促美國民眾遵循一些看似矛盾或令人費解的理念–例如優先食用紅肉，並將每日蛋白質攝入量增加一倍（相比於過去建議的攝入量）–同時保留了主要的營養建議，例如食用全穀物、水果和蔬菜，並限制糖、酒精和高度加工食品的攝入量。

該指南由衛福部和美國農業部 每五年更新一次。該指南用於指導美國學校、醫院、監獄和其他場所的膳食供應，並非正式地指導個人如何獲得營養均衡的飲食。

營養專家表示，他們同意新指南的許多部分，特別是鼓勵人們食用水果、蔬菜、全穀物和健康脂肪，並限制高度加工食品、添加糖和精製碳水化合物的攝取。這與先前的指南和營養研究人員幾十年來一直強調的觀點一致。

史丹福營養教授加德納（Christopher Gardner）說「：他們很多方面都做對了。」大部分內容都與先前一樣，部分內容有所不同，但不同之處並不準確。

與往年指南相比，最大的變化在於蛋白質攝取量。長期以來，科學家經過廣泛研究後一致認可的每日蛋白質攝取量為每公斤體重0.8克。但新指南建議增加50%至100%，即每天每公斤體重1.2至1.6克。指南還建議美國人「每餐」都應優先攝取蛋白質。大多數美國人並不缺乏蛋白質，目前尚不清楚為何要建議增加。

加德納表示，推廣紅肉「尤其令人不安」。曾為上一屆政府起草飲食指南的營養專家認為，豆類、豌豆和扁豆（豆科植物）應該取代紅肉成為美國人飲食中的主要食物。這是因為豆類富含蛋白質和膳食纖維–而美國人長期缺乏這兩種營養素–紅肉則不含膳食纖維。紅肉的飽和脂肪含量也很高，而先前的飲食指南建議限制飽和脂肪的攝取。

新指南的部分內容也令人困惑或自相矛盾。例如，它敦促美國人將飽和脂肪的攝取量限制在每日總熱量的10%以內。但同時，它又提倡食用全脂乳製品、紅肉，以及使用奶油和牛油烹飪–如果這樣做，很容易就會超過10%的門檻。

此外，指南鼓勵美國人使用含有必需脂肪酸的食用油（包括種籽油）烹飪，但同時又鼓勵使用不含必需脂肪酸的食用油，例如奶油、牛油和橄欖油。