聯邦質疑加州托兒詐欺 停撥千萬補助

編譯組/綜合報導
紐約郵報（New York Post）報導，川普政府表示，有「理由相信」加州將社會安全網福利資金轉向提供給非法移民，並因此宣布暫停撥付給加州的1000萬美元聯邦托育補助款。

美國衛生與公共服務部旗下的「兒童與家庭署」（ACF）在一系列函件中指出，聯邦政府已即刻喊停相關資金，並要求加州州長紐森交出三項特定計畫中，所有接受補助的個人與組織名單。

ACF署長亞當斯（Alex J. Adams）指出，近期聯邦層級的起訴案件，以及其他指控顯示，大量聯邦資源可能遭到詐欺性挪用，未能用於原本要協助的美國家庭，使相關疑慮進一步升高。

他在信中表示，ACF「有理由相信，加州正向非法居留的外國人提供原本僅供美國公民與合法永久居民使用的福利」。

此次受影響的3項計畫，包括加州的「托育發展基金」（CCDF）、「貧困家庭臨時援助計畫」（TANF），以及「社會服務區塊補助計畫」（SSBG）。

針對CCDF與SSBG，ACF在函文中要求加州提交受補助托育服務的「經查證出勤紀錄文件」，內容包括服務時數紀錄，以及托育機構的付款資訊。至於TANF計畫，ACF則要求提供補助受領人的姓名、地址、社會安全號碼與出生日期等資料。

聯邦政府此舉，正值明尼蘇達州（Minneapolis）一宗震撼全國的重大詐欺醜聞之後。該案涉及與索馬利社群相關的非營利組織，檢方指控詐騙集團侵吞原本用於社會安全網的資金。

聯邦政府聲稱，明尼蘇達州遭到不當使用或挪用的資金高達90億美元。該州州長華茲（Tim Walz）也因外界質疑聲浪，在爭議中放棄尋求連任。

