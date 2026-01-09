180億預算危機難解 加州財政兩頭燒

加州州長紐森（左）面臨其任內促成的180億美元預算危機，原因很多，聯邦資金縮減是關鍵之一。圖為紐森與總統川普（左）。(美聯社)

紐約郵報報導，加州 州長紐森 面臨高達180億美元的預算難題，解方並不輕鬆。根據加州立法分析辦公室報告，在歷經多年財政盈餘後，加州如今陷入嚴峻赤字，且未來數年赤字規模恐擴大至350億美元。報告指出，這一局面源於多年高額支出、聯邦資金縮減，以及整體經濟走弱的交互影響。

紐森8日發表其任內最後一次州情咨文。外界普遍認為，紐森將在演說中展現總統級姿態，同時試圖向財務壓力沉重的加州民眾保證，他將在任期最後一年穩住州政、重整財政。

不過，批評聲浪質疑這樣的承諾是否足夠。聖地牙哥地區的州參議會共和黨 領袖瓊斯（Brian Jones）在聲明中指出：「紐森州長的演說，勢必多次強調所謂的政績，但加州人每天看到的，卻是成果不足的現實。」他並直言，紐森的政策，年復一年將就業與投資趕出州外，卻不斷推高工薪家庭的生活成本。

僅在四年前，加州仍坐擁1000億美元的盈餘，主要來自股市熱潮及疫情期間聯邦政府大量資金挹注。然而，隨著經濟情勢急轉直下，高度仰賴富人資本利得稅的州府收入也隨之萎縮。

截至去年9月，加州失業率位居全美之冠，民眾普遍感受到生活壓力，食品、住房與汽油價格居高不下，成為聯邦與州政策交織作用下的結果。

在聯邦層級，川普政府與國會共和黨人推動全面削減支出，涵蓋交通、醫療保健及補充營養援助計畫（SNAP）。本周，川普更以詐欺指控為由，凍結數十億美元的兒童照護與社會服務經費，進一步衝擊加州財政。

州審計長日前發布的報告也加深外界疑慮，指出加州投入約240億美元處理遊民問題，成效卻有限；另有超過300億美元的失業救濟金遭詐領。

近年來，紐森與州立法者持續擴大撥款，不僅增加政府人力，也擴張多項已耗費數十億美元的計畫。州長去年動用儲備金平衡預算。立法機構的共和黨人指控，紐森掩蓋財政問題，並以儲備金支撐不可持續的支出模式。代表佛萊斯諾（Fresno）地區的州眾議員唐吉帕（David Tangipa）直言：「這已是連續第三年預測出現赤字。州長會再度談論如何對抗川普與聯邦政府，但加州人真正想知道的是，他們的生活究竟要如何變得更好，而我不確定能否在州情咨文中聽到答案。」

倡議團體「為加州治理」（Govern for California）的克蘭恩（David Crane）指出，自2019年1月上任以來，紐森將州政府人力規模擴大21%，薪資支出更暴增48%，即便州人口持續下滑、私營部門就業承壓。目前加州約有43.6萬名公務人員，人事成本幾乎占州政府運作支出的一半。