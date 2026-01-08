我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

墨西哥海岸毒品走私熱點 美國巡邏機盤旋

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
P-8「海神式」（Poseidon）海上巡邏機具備反潛作戰與海面監控能力，特別適合部署於長期被販毒集團用來將芬太尼等毒品走私入美國的太平洋毒品走私航道。（波音官網）
P-8「海神式」（Poseidon）海上巡邏機具備反潛作戰與海面監控能力，特別適合部署於長期被販毒集團用來將芬太尼等毒品走私入美國的太平洋毒品走私航道。（波音官網）

每日郵報報導，美國海軍P-8「海神式」（Poseidon）巡邏機，5日罕見盤旋在墨西哥外海一處毒品走私樞紐，其途經俄勒岡州與加州。由於正值總統川普威脅對墨西哥販毒集團採取軍事行動之際，此舉引發關注。

這架巡邏機自華盛頓州海軍基地Whidbey Island起飛，途經俄勒岡州與加州，自南加州海岸向下飛行至墨西哥下加州（Baja California）及恩塞納達（Ensenada）外海。從航班追蹤網站顯示，這架飛機在距離蒂華納（Tijuana）外海數哩上空執行偵測任務，多次盤旋自聖地牙哥與蒂華納附近向西延伸約352哩領海與專屬經濟區一帶後返回基地。蒂華納長期受暴力組織犯罪困擾，被視為販毒集團運作重要通道之一。

此次飛行正值川普數日前就毒品問題，對墨西哥發出警告之後，曾暗示可能採取類似在委內瑞拉進行的軍事行動。川普批評墨西哥政府未能果斷打擊毒品販運集團，使其持續控制墨西哥大片地區，「這樣說並不好聽，但販毒集團就是在統治墨西哥」。

川普早在去年11月便對墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）發出警告，要求她對販毒集團採取行動，否則可能面臨美國軍事介入。他在白宮對記者表示，「我會不會對墨西哥發動攻擊來阻止毒品？我完全可接受。為了阻止毒品，不管需做什麼，我們都會做。」

P-8海神式巡邏機，最高可飛行至4萬1000呎，時速接近每小時565哩，具備空中加油能力，能長時間滯留空中執行任務。該機隊共有174架飛機，全球累積飛行時速超過70萬小時，可於嚴苛的海上環境服役25年。

波音公司表示，P-8整合先進武器與任務系統，可快速升級因應不斷演變的威脅。每架飛機皆以高度互通性為設計核心，能與美國及同盟部隊在陸海空領域協同作戰。該機同時具備反潛作戰與海面監控能力，配備先進感測系統，能偵測海面與水下目標，經常被用來監控可疑船隻與海上動態，特別適合部署於長期被販毒集團用來將芬太尼等毒品走私入美國的太平洋毒品走私航道。

墨西哥 加州 川普

上一則

橙縣高院法官夥同亞裔醫師欺詐補償金 面臨20年刑期

下一則

世華橙縣分會2/7舉辦會長交接典禮

延伸閱讀

白宮：川普1/9與美國石油公司高層會面 討論委內瑞拉油業計畫

白宮：川普1/9與美國石油公司高層會面 討論委內瑞拉油業計畫
接受毒品矯治獲提前出獄 曼哈頓華男2個月後涉弒母

接受毒品矯治獲提前出獄 曼哈頓華男2個月後涉弒母
封面故事／錢之旅／北美最貴與最便宜的10大機場

封面故事／錢之旅／北美最貴與最便宜的10大機場
馬杜洛表態願和美國談毒品走私問題 但拒談CIA炸毀碼頭設備事件

馬杜洛表態願和美國談毒品走私問題 但拒談CIA炸毀碼頭設備事件
墨西哥南部地震 已致首都1死12傷

墨西哥南部地震 已致首都1死12傷
「宏泰58」拖斷海纜案 陸反控2台人走私 陸委會批：跨境鎮壓

「宏泰58」拖斷海纜案 陸反控2台人走私 陸委會批：跨境鎮壓

熱門新聞

高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包