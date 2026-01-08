我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

U-Haul年度成長指數：德州淨遷入第一 加州墊底

洛杉磯訊
U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）
U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

KTLA電視台報導，U-Haul日前公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，依據全年各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。該報告數據指出，德州高居榜首，成為U-Haul搬遷人口淨流入最多的州。德州之後，分別是佛州、北卡羅來納州與田納西州。加州墊底。

U-Haul公布的2025年成長指數前10州，依序為德州、佛州、北卡羅來納州、田納西州、南卡羅來納州、華盛頓州、亞利桑納州、愛達荷州、阿拉巴馬州及喬治亞州。德州在過去10年間，第七度奪得「U-Haul成長指數」全美第一。2024年居榜首的南卡羅來納州，在最新排名中下滑四個名次，在這次報告中排第五。

俄勒岡州在本次成長指數中，出現最大幅度躍升，2025年排名第11，較2024年位居第34名、屬淨流出州時大幅前進23個名次。相較之下，俄亥俄州則是年度排名跌幅最大的州，2025年下滑29個名次至第43，從2024年的淨流入州轉為淨流出州。

根據這份報告，加州在全美各州中，成為「自行搬遷族群」外流最嚴重的地區，不過相較2024年，2025年的流失幅度已有所收斂。此外，麻州、紐約州、新澤西州與伊利諾州，同樣名列成長指數排名末段，成為外移情況較為明顯的州。

美國眾院議長、路易斯安那州共和黨籍議員強生（Mike Johnson）在社群平台X發文評論該報告，直指加州高所得稅率。強生在社群平台寫道：「原因很明顯。加州擁有全美最高的州所得稅率，而像加州州長紐森這樣的民主黨人，正在阻擋川普總統的勞工家庭減稅，讓勞工無法真正把錢留在口袋裡。勞工正在離開高稅負的州，而紅州則張開雙臂歡迎他們。」

加州州長紐森回應，加州人口已連續三年成長，並反批強生應將焦點放在路易斯安那州，該州在「美國新聞與世界報導」（U.S. News）綜合評比中，被列為全美第50名、也就是排名最末的州。

U-Haul公布的年度「成長指數」（Growth Index），透過觀察客戶租用搬家設備後的去向，追蹤人口遷徙趨勢。U-Haul指出，這項數據並非精確衡量人口或經濟成長，因為單程搬家不一定代表永久遷居，但仍可作為觀察各州、大都會區與城市吸引及留住居民能力的重要參考指標。該成長指數每年彙整超過250萬筆橫跨美國與加拿大的單程租賃交易數據。

強生：川普國情咨文演說 2/24登場

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

李安新作「金山」描述淘金熱歷史 將在北加拍攝

加州共和黨聯邦眾議員 拉馬爾法猝逝 最快5月補選

加州研擬徵收富人稅 創投家提爾設立邁阿密新辦

2025灣區10大新聞(上) AI成長列榜首 紐森、移民局也上榜

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

