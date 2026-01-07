加州共和黨聯邦眾議員 拉馬爾法猝逝 最快5月補選

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
加州聯邦眾議員拉馬爾法猝逝，其席位將由誰接替成了眾人矚目的焦點。（美聯社）
加州共和黨聯邦眾議員拉馬爾法（Doug LaMalfa）5日猝逝，享年65歲。在2026年中期選舉前夕，他的去世讓眾議院出現了一個空缺，將由誰接替成了眾人矚目的焦點。

美聯社報導，拉馬爾法曾任七屆聯邦眾議員，生前是川普政策的堅定支持者。他的去世削減了共和黨在眾議院的微弱優勢，縮小為218席，民主黨則有213席。由於預計民主黨在本月稍後進行的德州特別選舉中將贏得另一個席次，共和黨的多數優勢可能再被削弱。這也意味，隨著眾議院議長強生（Mike Johnson）試圖在中期選舉前推進川普的議程，共和黨內部的異議空間將更加有限。

根據加州法律，州長紐森有14天的時間來決定特別選舉日期，選出新眾議員來完成拉馬爾法剩餘的任期，也可以選擇讓這個席位空缺數月。

紐森最快可以在5月舉行補選，也可以選擇在中期選舉舉行的6月進行。選舉結果若無人獲得至少50%的選票，得票最高的兩名候選人將進入決選。這意味著拉馬爾法選區的選民今年必須選出兩位人選，一位負責完成拉馬爾法剩餘的任期，另一位則從2027年開始新任期。

加州選民去年11月通過重畫聯邦眾議院選區法案，這項法案的目的在試圖將拉馬爾法和其他四名共和黨議員趕下台。拉馬爾法的選區涵蓋加州北部大範圍農村地區，從加州與俄勒岡州邊界一直延伸到加州首府沙加緬度以北。新選區現在將北加農村地區幾個保守派據點與沿太平洋海岸線的進步派地區畫入同一選區。

參與重畫選區的加州選舉專家米契爾（Paul Mitchell）表示，拉馬爾法席位的補選將按現行眾議院選區進行，但2026年中期選舉將採用加州選民去年通過的新選區進行。

由於拉馬爾法原本要競選連任，尚未有任何共和黨人表示要挑戰他的席位。在民主黨方面，先前曾敗給拉馬爾法的候選人丹尼（Audrey Denney）和加州參議會議長麥奎爾（Mike McGuire）都已宣布計畫在中期選舉中挑戰拉馬爾法，但目前不清楚是否會加入特別選舉。

加州 共和黨 眾議院

