洛杉磯高房價 中西部逐漸受歡迎 夫婦遷威州：不是妥協，而是解脫

每日郵報（Daily Mail）報導，隨著美國主要沿海大城的生活成本節節攀升，愈來愈多被高房價 擠出的民眾，正以實際行動「用腳投票」，遷往中西部一處以友善氛圍聞名、仍保有可負擔生活的地區。在洛杉磯 、紐約與佛州 南部等地，房價、稅負、保險與日常支出持續飆升，讓不少家庭選擇完全離開海岸線，轉而落腳威斯康辛州（Wisconsin）福克斯河谷（Fox River Valley）一帶。

當地寬敞住宅的售價僅為大城市的一小部分，薪資購買力更具彈性，與海岸大城市形成強烈對比。這波遷徙潮的核心原因，在於殘酷的「可負擔落差」，使沿海都會區的中產階級愈來愈難以實現購屋夢；相較之下，中西部市場提供更大的房屋空間、更低的生活成本，以及相對穩定的經濟基礎，吸引遠距工作者、年輕家庭，甚至返鄉的當地人。

38歲的葛瑞格．塞布斯基與妻子莎拉（Greg and Sara Cebulski）便是其中之一。兩人在洛杉磯生活多年後發現，若想改善居住條件，財務壓力將超出可承受範圍，最終決定返回故鄉，在威州以36萬美元購入一棟2400平方英尺的多層住宅，面積幾乎是他們先前在聖費南度谷（San Fernando Valley）房屋的兩倍，價格卻不到當時購房的一半。除房貸外，水電、油價，甚至孩子的舞蹈與鋼琴課程費用都明顯降低，讓他們形容這次搬遷「不是妥協，而是解脫」。

全美沿海城市中，薪資追不上房價的情況已引發民怨，甚至反映在選舉與地方政治上，迫使「可負擔性」成為全國討論焦點。相較之下，中西部的房市表現迥異。全美房地產經紀人協會數據顯示，截至2025年11月，中西部現有房屋銷售中位價為31.94萬美元，明顯低於全國中位數40.92萬美元。

美國銀行研究所經濟學家瓦德福德（Joe Wadford）形容，中西部是「美國的價值選項」，適合長久落腳。這一點在威州從奧什科甚（Oshkosh）、艾普頓（Appleton）、尼納（Neenah）到綠灣（Green Bay）一線尤為明顯。周邊六縣中，僅約七分之一屋主將超過三成收入用於住房，低於全美的五分之一；租屋族超標比例約四成，也優於全國近半的水準。當地製造業就業所占比率為全國二倍以上，支撐薪資表現。

不僅遠距高薪族受惠，當地工作者同樣能負擔購屋。艾普頓飯店經理布朗（Jason Brown）與伴侶以30.5萬美元買下四房住宅，合計年收入7.2萬美元，足以支付房貸並養育孩子。儘管低房價常被視為停滯象徵，但該區人口在2019至2024年間仍成長3%，高於全州平均，經濟成長也與威州整體相當。

然而，外來需求增加也開始推升競爭與價格，讓部分老居民感到壓力。地方政府正加快住宅供給，興建新社區與公寓，尼納市甚至主動購地、分階段出售給開發商，以控管成本。即便如此，對許多中產與勞工家庭而言，能在這裡買房、成家，仍是沿海城市愈來愈難以想像的現實。