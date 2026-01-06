科技業裁員持續、聯邦政策隱憂… 加州經濟風險大

專家表示，由於加州存在重大不利經濟因素，預測2026年經濟將處於停滯狀態。（美聯社）

專家表示，疲軟的就業市場，聯邦政策帶來的隱憂、人工智慧 泡沫化，可能在新的一年為加州 經濟造成影響。

舊金山 紀事報表示，加州立法分析辦公室（California Legislative Analyst's Office）去年11月指出，由於加州存在重大不利經濟因素，包括關稅不確定性和因過度押注人工智慧造成股市過熱的可能性，預測加州今年將出現180億美元的預算赤字。

洛杉磯加大安德森管理學院（Anderson School of Management）上個月公布的預測顯示，加州和美國今年初的經濟還能「勉強維持」，後半年才有機會反彈上升。

預測指出，雖然人工智慧正蓬勃發展，但關稅和持續的高物價可能抑制消費者支出和小型企業活動，聯邦削減醫療補助和糧食援助預料也將對加州居民造成嚴重衝擊。近幾個月來，加州建築業、製造業、零售業和旅遊業都出現了失業潮。預測還表示，加州在科技領域的優勢「掩蓋了日益擴大的貧富差距」。

舊金山主計長辦公室（controller’s office）稱，儘管舊金山經濟在2025年獲得改善，包括是自疫情發生以來辦公大樓租賃情況最好的一年，以及公寓租金飆漲，但科技業裁員仍在持續中，使秋季市中心行人流量減少。

舊金山首席經濟學家伊根（Ted Egan）說：「由於科技業成長停滯，使該行業的裁員潮難以結束。整體來看，科技業的就業機會還在不斷減少中，連帶導致其他經濟領域也出現萎縮。」

儘管舊金山經濟有起色，聯合廣場周邊的空置零售店鋪也逐漸被填滿，但財政前景仍然嚴峻。即使科技業推動的商業稅收大幅成長，舊金山預算赤字仍可能超過10億美元，灣區捷運和Muni系統也面臨龐大的預算赤字，可能迫使他們大幅削減服務。

數據顯示，加州去年9月的失業率為5.6%，為美國50州中最高，1月到9月淨減了多達2萬5400個工作職位。

前加州就業發展局（EDD）局長柏尼克（Michael Bernick）表示，除了醫療行業，加州幾乎所有產業的就會機會都停滯不前，甚至出現裁員。他認為，由於雇用成本和負債比其他州高，預料加州2026年的經濟將處於停滯狀態。

不過，一些人士對灣區明年的就業成長持樂觀態度。房地產公司世邦魏理仕（CBRE）科技洞察中心（Tech Insights Center）執行董事安河內（Colin Yasukochi）表示，人工智慧新創公司正憑藉著顯著的收入成長，正在創造成千上萬個新就業機會。