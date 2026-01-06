我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

科技業裁員持續、聯邦政策隱憂… 加州經濟風險大

編譯廖宜怡／綜合報導
專家表示，由於加州存在重大不利經濟因素，預測2026年經濟將處於停滯狀態。（美聯社）
專家表示，由於加州存在重大不利經濟因素，預測2026年經濟將處於停滯狀態。（美聯社）

專家表示，疲軟的就業市場，聯邦政策帶來的隱憂、人工智慧泡沫化，可能在新的一年為加州經濟造成影響。

舊金山紀事報表示，加州立法分析辦公室（California Legislative Analyst's Office）去年11月指出，由於加州存在重大不利經濟因素，包括關稅不確定性和因過度押注人工智慧造成股市過熱的可能性，預測加州今年將出現180億美元的預算赤字。

洛杉磯加大安德森管理學院（Anderson School of Management）上個月公布的預測顯示，加州和美國今年初的經濟還能「勉強維持」，後半年才有機會反彈上升。

預測指出，雖然人工智慧正蓬勃發展，但關稅和持續的高物價可能抑制消費者支出和小型企業活動，聯邦削減醫療補助和糧食援助預料也將對加州居民造成嚴重衝擊。近幾個月來，加州建築業、製造業、零售業和旅遊業都出現了失業潮。預測還表示，加州在科技領域的優勢「掩蓋了日益擴大的貧富差距」。

舊金山主計長辦公室（controller’s office）稱，儘管舊金山經濟在2025年獲得改善，包括是自疫情發生以來辦公大樓租賃情況最好的一年，以及公寓租金飆漲，但科技業裁員仍在持續中，使秋季市中心行人流量減少。

舊金山首席經濟學家伊根（Ted Egan）說：「由於科技業成長停滯，使該行業的裁員潮難以結束。整體來看，科技業的就業機會還在不斷減少中，連帶導致其他經濟領域也出現萎縮。」

儘管舊金山經濟有起色，聯合廣場周邊的空置零售店鋪也逐漸被填滿，但財政前景仍然嚴峻。即使科技業推動的商業稅收大幅成長，舊金山預算赤字仍可能超過10億美元，灣區捷運和Muni系統也面臨龐大的預算赤字，可能迫使他們大幅削減服務。

數據顯示，加州去年9月的失業率為5.6%，為美國50州中最高，1月到9月淨減了多達2萬5400個工作職位。

前加州就業發展局（EDD）局長柏尼克（Michael Bernick）表示，除了醫療行業，加州幾乎所有產業的就會機會都停滯不前，甚至出現裁員。他認為，由於雇用成本和負債比其他州高，預料加州2026年的經濟將處於停滯狀態。

不過，一些人士對灣區明年的就業成長持樂觀態度。房地產公司世邦魏理仕（CBRE）科技洞察中心（Tech Insights Center）執行董事安河內（Colin Yasukochi）表示，人工智慧新創公司正憑藉著顯著的收入成長，正在創造成千上萬個新就業機會。

加州 舊金山 人工智慧

上一則

2025購屋售屋者 今年報稅有訣竅

下一則

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

延伸閱讀

加州女靠出租自家後院泳池 月收最高達7萬美元

加州女靠出租自家後院泳池 月收最高達7萬美元
華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
個性化車牌或彩繪 加州車主小心觸法挨罰

個性化車牌或彩繪 加州車主小心觸法挨罰
加州商家禁塑膠袋 有人不滿「紙袋要加錢」卻品質不佳

加州商家禁塑膠袋 有人不滿「紙袋要加錢」卻品質不佳
個性化車牌或彩繪車身顯自我 但小心觸法挨罰

個性化車牌或彩繪車身顯自我 但小心觸法挨罰

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53
DMV日前表示，由於一項源自2006年系統遺留軟體錯誤，約有32.5萬加州居民將被要求更換其REAL ID駕照或身分證，受影響人群占全體REAL ID持有者約1.5%。（加州車輛管理局提供）

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

2026-01-02 14:44

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？