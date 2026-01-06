FSA、HSA買美容保養品 有條件免稅

我的頻道

洛杉磯訊
美妝店Sephora及電商Amazon等大型零售平台也都有在官網設立專區，清楚標示可使用FSA與HSA資金購買的美容產品，協助消費者快速選購。（截圖自Sephora官網）

不少民眾以為彈性支出帳戶（FSA）與健康儲蓄帳戶（HSA）僅能用於看診、買藥，其實部分日常使用的美容保養品，同樣符合使用資格。專家指出，只要產品具備醫療或預防用途，例如抗痘、治療皮膚疾病或防曬，都有機會用這兩個帳戶購買，意味著這些商品免稅。

美妝店Sephora及電商Amazon等大型零售平台也都有在官網設立專區，清楚標示可使用FSA與HSA資金購買的美容產品，協助消費者快速選購。理財專家提醒，善用這類帳戶，不僅能節省日常開銷，也能讓健康與保養支出更有效率。

美國消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）說明，FSA與HSA帳戶可預先提撥的稅前資金，通常由雇主提供專屬帳戶，並搭配金融卡，用於支付符合資格的醫療相關支出。

至於符合資格的美容保養產品，KTLA報導指出，關鍵在於產品是否含有經證實可治療或預防醫療狀況的成分。例如，針對痘痘、濕疹、乾癬或酒糟性皮膚炎的非處方外用產品，多半列入適用範圍，包括針對痘痘的臉部清潔用品、局部治療產品、痘痘貼片、面膜、沐浴乳、噴霧、凝膠等。用於濕疹、牛皮癬、玫瑰痤瘡或其他皮膚疾病的治療，品牌如Aveeno（艾惟諾）和Eucerin（優色林）皆在其中。

此外，因防曬產品可協助降低皮膚癌風險，也被廣泛認定為合格項目，符合資格的產品包括傳統防曬乳、含防曬係數（SPF）的臉部保濕乳（包括有色產品）、含SPF的護唇膏等。處方與非處方的類維他命A（Retinoids）產品，因具治療痘痘功能，也同樣符合資格。符合FSA與HSA使用資格的美容產品種類多元。消費者可透過FSA Store（fsastore.com）查詢完整清單，以避免誤用帳戶資金。

