國人新增免費入園日… 國家公園多項新政策上路

2026年適逢美國建國250周年，美國國家公園系統將配合推出一系列紀念活動，同時也將實施多項影響遊客的重要新措施。美國國家公園管理局表示，從美國獨立紀念廳（Independence Hall）、自由女神 像到獨立戰爭古戰場與建國先賢紀念地，全美各地國家公園將透過活動與政策調整，持續提供民眾休憩、教育與文化傳承的功能。

其中一項重大變化為免收入園費日的增加。2026年各大國家公園將新增多個免票日期，但僅限美國居民適用，包括總統日（2月16日）、國殤日（5月31日）、國旗日／川普 生日（6月14日）、獨立紀念日周末（7月3至5日）、國家公園管理局成立110周年（8月25日）、憲法日（9月17日）、前總統羅斯福生日（10月27日）及退伍軍人節（11月11日）。國家公園管理局指出，目前433個國家公園系統單位中，多數不收取門票，但部分熱門公園仍需付費，私家車最高收費35美元。

不過，原本某些對所有遊客開放的免費入園日，包括1月的馬丁•路德•金恩紀念日、4月的國家公園周首日、6月的六月節、8月的「偉大美國戶外法」簽署紀念日，以及9月的全國公共土地日，都將不再提供免費入園優惠。

然而，對外籍旅客而言，美國各大國家公園的入園費用將明顯增重許多。內政部 （Department of Interior）宣布，自2026年1月1日起，未持年票的非美國居民，進入11座最受歡迎的國家公園時，需在原有門票費用外，另繳交每人100美元的入園費。受影響的公園包括阿卡迪亞國家公園（Acadia National Park）、布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park）、大沼澤地國家公園（Everglades National Park）等。

此外，「美麗美國（America the Beautiful）」年度通行證的價格也將區分國籍調整，非美國居民年票提高至250美元，美國居民則維持80美元。

在管理措施方面，國家公園系統同步推出全新數位通行證，適用對象包括年票持有人、軍人、長者、身心障礙者、四年級學生及長期志工。通行證可儲存在行動裝置中，並與實體卡連結，提升便利性，同時每張通行證可涵蓋兩輛機動車。

美國居民在透過Recreation.gov購買通行證時，將被要求填寫郵遞區號，並在使用通行證時出示由美國政府核發、附有照片的身分證件。內政部表示，未能提供相關證明的遊客，將被要求升級為非居民年度通行證；現有通行證在到期前仍可繼續使用。