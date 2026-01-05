省學費、生活費 加大學生提早1年畢業人數激增

數據顯示，近年加大在三年內獲得學士學位的學生人數激增。（美聯社）

19歲的法蘭西斯科（Abigail Francisco）上個學年才入讀柏克萊加大 ，但從其學分累積的情況來看，她只需要三年就能拿到學士學位。

舊金山 紀事報表示，在意識到自己在高中累積的學分足以讓她免修一整年大學課程，還能省下一整年學費和生活費時，法蘭西斯科感到「既興奮又如釋重負」。

法蘭西斯科能省下的費用超過4萬5000美元，包括她一年的本地生學費、書籍費、住宿費和伙食費。外州學生如果能在三年內完成加大學業，則可節省達8萬6000美元。

紀事報表示，對於那些不介意每天在圖書館多待幾個小時、善於提前規畫的加大學生來說，節省可觀金錢的誘惑力愈來愈大，這些學生大部分從高中起就開始累積大學學分。

自2005年以來，柏克萊加大三年內獲得學士學位的學生人數幾乎增加了兩倍，達到330人，占同一學年入讀學生總人數的5%，而2005年時只有120人。同一時期，聖地牙哥加大三年內獲得學士學位的學生人數增加了四倍多，達到652人，比率為9%，是所有加大中最高。

學生們表示，他們提前畢業的主要動機是金錢。

法蘭西斯科說：「根據我聽到的說法，學生選擇提前畢業或想提前畢業的主要原因是學費太貴。這是一個快速完成學業、畢業後盡快工作償還學債的機會。」

主修政治學和修辭學雙學位、計畫成為憲法律師的法蘭西斯科表示，她2024年收到柏克萊加大錄取通知書時注意到，她的學分已經相當於大二的程度，讓她非常興奮。

一般來說，加大學生每年平均修讀30個學分，以便在四年內達到畢業所需的120個學分。而法蘭西斯科入學時已擁有令人驚訝的35個大學學分，而且全部獲得柏克萊加大認可。

根據加州 公共政策研究院的數據，2025年加州高中畢業生約三分之一學生（16萬4722人）擁有大學學分，是2016年的兩倍多。

來自紐約、主修經濟學的柏克萊加大華裔學生吳伊森（Ethan Wu，音譯）在入學時已有25個大學學分，他也計畫在三年內畢業。