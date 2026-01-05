生物安全法案 恐切斷生技業與中國企業關係

生物安全法案鎖定「受關注生物科技公司」，禁止接受聯邦資金的生技實體，與被視為外國對手的國家相關企業合作，主要指向中國。(示意圖取自pexels)

San Diego Union Tribune報導，上月簽署成為法律的長達3000頁「國防授權法」（National Defense Authorization Act），可能大幅改變南加 地方生物科技公司的營運模式，因為當地幾乎所有主要製藥公司，都與中國供應商有業務往來。

這項被稱為「生物安全法案」（Biosecure Act）的法律，鎖定「受關注生物科技公司」（biotechnology companies of concern），明確禁止接受聯邦資金的生技實體，與被視為外國對手國家的企業合作，主要指向中國。

Scientist.com高級副總經理麥克勞林（Matt McLoughlin）表示，這項立法，「將影響整個產業鏈」。他指出，聖地牙哥、南加地區甚至全美，幾乎所有主要製藥公司，都與中國供應商有業務往來。屆時須重新審查大量合約。

根據法案規定，白宮 管理與預算辦公室須於2026年12月前公布「受關注生物科技公司」名單，並至少每年檢討修正一次。麥克勞林預期，名單形成過程，恐將歷經長時間協商與爭議，使法案全面落實，仍需時日。

法案所定義的受關注公司，包括受外國對手控制、涉生技設備或服務的製造、分銷與採購，並可能透過資料共享或研究合作，對美國國家安全構成風險。

業界人士指出，調整供應鏈 並非短期可完成工作。麥克勞林表示，生技製造受美國食品藥物管理局（FDA）高度監管，任何轉移通常需3至5年時間。

「生物安全法案」最早於2024年提出，當時曾明確點名數家中國生技企業。最新通過版本雖未指名特定公司，但仍明確聚焦中國實體，並納入豁免與申訴機制，這也是大型製藥遊說團體積極爭取的結果。

Cidara執行長史坦（Jeff Stein）指出，目前多數藥品製造仍高度依賴中國，特別是無錫地區，且多以直接合約方式進行。他坦言，這正是產業現實。