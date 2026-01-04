亞裔男平安夜新港灘釣魚失蹤 親友籲大眾協尋

一名在南加新港灘釣魚時失蹤的亞裔男子，從平安夜至今仍下落不明。示意圖。（取自Pexels）

一名在南加 新港灘（Newport Beach）釣魚 時失蹤的亞裔男子，從平安夜至今仍下落不明，親友正緊急呼籲社會大眾協助尋人。

根據橙縣 紀事報（Orange County Register）的報導，警方已確認，失蹤者為Lu Thu（Tyler）Tran，42歲。他於12月24日平安夜在新港灘知名海岸地點The Wedge一帶釣魚時失聯。當時，Tran是從內華達州里諾（Reno）前來南加州探親度假。

家屬當天下午與他失去聯繫後感到憂心，隨即自行前往現場尋找。橙縣紀事報指出，家屬在海灘附近發現他的車輛與釣魚裝備，但現場並未見到本人蹤影，隨後報警處理。

根據KTLA電視台向警方的查證，Tran目前仍被列為失蹤人口。園林市警局（Garden Grove）發言人Nick Jensen表示，新港灘警局與消防局正持續協調搜救行動。「家屬已自行製作尋人傳單，並在社區內發放，希望能獲得更多線索。」

報導指出，救生員於聖誕節當天展開搜索，但因天氣不佳、風浪與降雨影響，初期能見度與行動皆受限制。儘管天氣曾短暫好轉，隨後出現的風暴氣流再次增加搜救難度。截至12月31日，救生員仍持續利用救援船隻與潛水隊進行搜索，並計畫在天候允許時，出動無人機等設備搜索，以擴大範圍、提高效率。

家屬表示，仍抱持希望，並呼籲任何曾於12月24日前後在新港灘或The Wedge 一帶見過Tran，或掌握其下落線索的民眾，盡快與當地警方聯繫，協助尋人。