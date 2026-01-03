從藥房預付到AI推薦 好市多購物體驗全面升級

好市多線上應用程式新年將進行數位升級，從藥房預付到蛋糕、熟食線上下單，再到AI智能推薦，全面重塑會員的購物體驗。（好市多程式頁面截圖）

好市多 借助AI 會更加「懂你」？ 好市多（Costco ）線上應用程式新年將進行數位升級，從藥房預付到蛋糕、熟食線上下單，再到AI智能推薦，全面重塑會員的購物體驗。越是好市多忠實用戶，大數據越會精準懂你，推薦更多感興趣商品給你，且下單更容易。

據digitalcommerce360網站報導，好市多財務長Gary Millerchip日前在財報電話會議上表示，好市多已經對其應用程式和網站進行更改。他表示，好市多持續改進網站和應用程式，並透過這些管道為會員提供更相關服務，並推動線上流量和銷售額強勁成長。數據顯示，最近一季網站流量增長24%，應用程式增幅更超過40%。Costco Travel在「網路星期一」也創下單日銷售額歷史新高。 在感恩節後五天內，Costco Travel預訂總額達到1億美元，比2024年同期增加12%。

好市多執行長Ron Vachris表示，電子商務將帶來更高用戶參與度和更強用戶黏性，實體店也將與虛擬數位相結合，不斷推出增強功能。好市多將推出藥房預付服務，及在線訂購蛋糕和熟食拼盤的服務；並重視數位會員卡、Costco錢包數位化價值，這些在未來12個月內都有發展規畫。

不過，好市多會員對其應用程式反應比較兩極，有人認為程式查看商品庫存的「Warehouse Inventory 搜尋功能」很實用，可提前知道附近好市多是否有庫存，對購物規畫很有幫助。程式還能查看電子會員卡、線上購物商品、優惠活動、加油站油價等。但也有人抱怨其程式界面老舊、功能不足，缺乏現代化功能，例如掃描支付Scan & Go、搜索與導航體驗不佳、搜索結果不準確或找不到想找的商品。

PYMNTS.com報告顯示，好市多已將AI融入其業務運營中。例如在其藥房庫存系統中，可比較不同供應商的藥品價格，並自主預測性重新訂購庫存。AI驅動的藥房庫存管理工具，幫助好市多將庫存水準維持在98%以上，並支援處方配藥量；另好市多也在部署AI工具，改善汽油業務；還將推出新的個人化功能，根據會員搜索紀錄，為其提供更相關的產品推薦。