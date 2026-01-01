我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

曾風靡全美 Sprinkles杯子蛋糕直營門市關閉

編譯陳盈霖／綜合報導
知名杯子蛋糕連鎖品牌Sprinkles Cupcakes宣布將關閉全美所有直營烘焙門市。（Sprinkles官網）

KTLA 5電視台報導，知名杯子蛋糕（cupcake）連鎖品牌Sprinkles Cupcakes宣布關閉全美所有直營烘焙門市。這項決定，意味著這個曾經蓬勃發展的甜點品牌時代結束，也引發員工強烈反彈。

該公司提供給KTLA聲明顯示︰「經過審慎考量，我們做出一個極為艱難的決定，將轉型不再經營公司直營的Sprinkles烘焙門市。」公司並未說明其知名的杯子蛋糕自動販賣機（cupcake ATM）是否也包含在關閉範圍內，也未透露是否會替被裁員的員工提供任何支援。

在Instagram上，數十名自稱是現任或前員工，形容這是「突如其來、遍及全公司的關店行動。」一網友寫道：「只提前一天通知我失去工作，我現在要怎麼照顧五個孩子？」另有人稱，員工沒有任何遣散費。也有部分網友指公司在繁忙的節假日旺季，仍讓員工繼續上班，卻在之後將他們解僱。截至2025年12月31日，Sprinkles尚未回應KTLA的採訪問題。

Sprinkles由尼爾森（Candace Nelson）創立，2005年於比佛利山（Beverly Hills）開設首家門市。2012年，該品牌推出自稱是全球第一台杯子蛋糕自動販賣機名噪一時，進而推動全美杯子蛋糕熱潮。同一年，Sprinkles被私募股權公司收購。尼爾森對關閉門市消息反應強烈，「雖然我十多年前就把公司賣掉，但對它仍有很深的個人情感。我原以為Sprinkles會一直發展壯大，永遠陪伴我們。」

在這項決定前，Sprinkles位格蘭岱（Glendale）Americana at Brand購物中心門市，已於2025年稍早關閉，該門市擁有品牌標誌性的杯子蛋糕自動販賣機與色彩繽紛的店面。當時關店即引發外界質疑：風靡一時的杯子蛋糕熱潮是否降溫？

Sprinkles尚未透露加盟店是否會繼續營業，或是否計畫關閉更多門市。截至2025年12月31日，該公司網站仍列出位於加州和其他幾個州門市資訊。

知名杯子蛋糕連鎖品牌Sprinkles Cupcakes宣布將關閉全美所有直營烘焙門市。（Sprinkles官網）

