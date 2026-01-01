我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

加州研擬徵收富人稅 創投家提爾設立邁阿密新辦

編譯廖宜怡／綜合報導
矽谷創投家提爾創辦的私人投資公司Thiel Capital在2025年除夕宣布，他們已在邁阿密成立新辦公室。（美聯社）
矽谷創投家提爾創辦的私人投資公司Thiel Capital在2025年除夕宣布，他們已在邁阿密成立新辦公室。（美聯社）

加州研擬向億萬富豪徵收「富人稅」、導致最富裕居民重新評估他們在加州的未來之際，矽谷創投家提爾（Peter Thiel）已正式擴大其在佛羅里達州的業務版圖。

舊金山紀事報報導，提爾創辦的私人投資公司Thiel Capital 12月31日宣布，為了進一步集中該公司在邁阿密的金融和科技力量，他們已簽署租賃合約，在當地成立新辦公室。Thiel Capital稱，新辦公室位於邁阿密溫伍德區（Wynwood），這裡過去是一個倉庫區，如今已發展成為新創公司、投資者和藝術機構的聚集地。

提爾是PayPal共同創辦人，也是臉書早期投資者，他近年來與邁阿密的關係愈來愈緊密。自2020年起，提爾就已在當地擁有一處私人住宅，其創投公司Founders Fund也於2021年2月在邁阿密設立了辦公室。

加州提出「富人稅」的目的是為了增加醫療保健和社會服務資源，卻遭到科技業許多人強烈反對。紐約時報最近報導，包括提爾和谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）在內的一些主要投資者私下討論過，如果加州「富人稅」獲得通過，他們考慮把部分業務遷出加州。

事實上，加州州長紐森並不同意向億萬富豪徵收「富人稅」，認為加州不能忽視來自其他州的競爭。紐森12月初在紐約時報舉辦的DealBook峰會上說：「我們不能將自己孤立在美國其他49州之外，必須保持務實。」

不過，如果這項提案以全民公投的形式獲得通過，紐森將無權否決它。

Sun Microsystems和Khosla Ventures創辦人柯斯拉（Vinod Khosla）在X上發文說：「加州最有希望創造財富的人幾乎都會離開加州。無論是哪位投資顧問，都會建議發展強勁企業的關鍵人物搬到其他州。」

與此同時，邁阿密不斷積極遊說金融和科技大企業前往當地成立駐點，宣傳的重點是免徵所得稅和被廣泛認為更有利於商業發展的監管環境。

Thiel Capital表示，在邁阿密設立辦公室只是反映出他們對該地區的長期承諾，並非突然搬遷。

