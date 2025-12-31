全球最大起司商關閉加州廠 368人失業

莫札瑞拉起司(Mozzarella)示意圖。(取自Unsplash/Ivan Pergasi)

Newsweek報導，全球最大的莫札瑞拉（Mozzarella ）起司製造商Leprino Foods宣布，將於2026年初關閉位於加州 勒莫爾（Lemoore）的東側廠，預計造成368名員工失業。該廠位於佛萊斯諾（Fresno）以南約30英里，已營運逾百年。

Leprino Foods為達美樂、必勝客與Papa John's等大型連鎖披薩品牌供應起司。公司於2024年11月對外宣布關廠計畫，並指出此決定與加州高昂的營運成本，以及德州 拉巴克（Lubbock）新廠即將啟用有關。

這發生在許多大型企業因加州等州的高昂營運成本以及德州有利的監管環境，而擴大在德州的營運之際。肯德基今年稍早宣布將總部從肯塔基州遷至德州，而雪佛龍去年表示其總部將從加州聖拉蒙遷至休士頓。同時，馬斯克也將旗下公司X、特斯拉和SpaceX的總部從加州遷至德州。

Leprino Foods指出，決策考量包括設施老化、設備更新所需的高額資本、加州營運成本、長期牛奶 供應前景，以及德州新廠啟用後所帶來的產能提升。新建的拉巴克廠預計可容納約600名員工，全面營運後，每日可處理約800萬磅牛奶。

該公司在加州仍保留勒莫爾西側廠，並表示該廠不受裁員影響，規模相當於11個足球場，被形容為全球最大起司製造設施之一。