調查：疫後企業醫保費飆 成本轉嫁勞工、雇主

調查發現，新冠疫情過後加州企業醫療保險費用飆升，大部分成本都轉嫁給勞工和雇主。（美聯社）

一項調查顯示，在新冠疫情過後，加州 雇主提供的醫療保險 成本上漲速度是通貨膨脹率的兩倍，為員工和小型企業帶來沉重的負擔。

聖荷西信使報報導，根據凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation，稱KFF）11月公布的一項調查報告，加州有超過1700萬居民透過工作單位獲得醫療保險。從2022年到2025年，加州雇主提供給雇員的家庭醫療保險計畫平均保費 大漲了24%。相較之下，美國通貨膨脹率僅12%，薪資成長率僅14%，

凱瑟家庭基金會稱，健保費用數十年來逐年上漲，但受到行業整合、民眾抗糖尿病藥和減肥藥使用量的增加，以及其他因素的影響，保費在新冠疫情過後飆升。這些因素對家庭和企業的負擔性造成壓力。

柏克萊加大勞工中心（UC Berkeley Labor Center）健康計畫負責人迪亞茲（Miranda Dietz）說：「人們支付的保費愈來愈高，在其家庭預算中占的比率愈來愈大，得到的照護卻愈來愈少。」

除了保費上漲，加州勞工還要承擔間接成本，使其醫療自付額不斷增加。凱瑟家庭基金會的調查發現，目前有75%的勞工需要支付自付額，高於四年前的68%。

在加州民眾因為醫療成本大增不得不節衣縮食的同時，一些大型健康保險公司卻實現了盈利目標，賺得盤滿缽滿。

信使報表示，非營利監督團體「媒體與民主中心」（Center for Media and Democracy）的分析發現，凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）在過去四年中每季都獲得數十億美元利潤；華爾街日報也表示，安森藍十字保險（Anthem Blue Cross）母公司Elevance Health 2025年第三季的利潤增至12億美元，高於2024年的10億美元。