明年州長選舉參選者眾 但缺鮮明主軸、明星效應

2026年加州州長選舉參選者眾多，但截至目前缺乏鮮明的主軸與明星效應。圖為美國國旗。（路透）

Pasadena Star-News報導，隨著加州重新畫分選區的特別選舉結果獲得認證，前副總統賀錦麗（Kamala Harris）與聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）是否參選州長的關鍵抉擇也已塵埃落定，外界關注，距離初選僅剩約六個月的2026年加州州長選舉，是否即將正式升溫。

然而，目前這場競選仍顯得出奇冷靜。雖然參選者眾多，卻缺乏鮮明的主軸與明星效應。部分原因在於，2025年下半年圍繞第50號提案的特別選舉吸引了大量政治焦點；另一方面，接棒州長紐森（Gavin Newsom）的戰局中，尚未出現具有壓倒性聲量的領跑者，也讓政治觀察家形容這是一場「氣氛平淡」的州長選舉。

隨著2025年進入尾聲，民主黨陣營中已有部分人選退出。仍留在戰場上的，包括前聯邦衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）、州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）與前州財務長余淑婷（Betty Yee），皆具備州政府行政經驗；前洛杉磯市長維拉萊戈薩（Antonio Villaraigosa）與億萬富翁環保人士斯泰爾（Tom Steyer）亦被視為可能攪動選情的人物。另有眾議員 史沃威爾（Eric Swalwell）及前眾議員波特（Katie Porter），以國會經驗與媒體曝光度爭取支持。

共和黨 方面，河濱縣警長比安科（Chad Bianco）與前福斯新聞主持人希爾頓（Steve Hilton）在近期民調中表現相對突出，但「尚未決定」仍是最多受訪者的選項。外界亦不排除州檢察長邦塔（Rob Bonta）或商人卡魯索（Rick Caruso）加入戰局。

南加大與柏克萊加州大學 政治傳播學者施努爾（Dan Schnur）指出，這場選舉最大的特色是高度不確定性，「在現代加州政治史上，極少見到在此階段仍如此開散的州長選舉。」共和黨州參議員斯特里克蘭（Tony Strickland）也表示，尚無明確領先者，使得專注可負擔性與公共安全議題的候選人，仍有突圍空間。

施努爾將目前的行政首長候選人隊伍比喻為「政治搖滾區」，並認為：「候選人過多致無法追蹤，他們都試圖超越彼此，但不斷被拉回到其他人當中。一旦我們進入日曆上的選舉年，要獲得選民的注意會稍微容易一些，但在整個初選期間，這些候選人的內鬥都無法保證結果。」換句話說，加州州長競選仍然充滿不確定性。