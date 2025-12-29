我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

明年州長選舉參選者眾 但缺鮮明主軸、明星效應

編譯組／綜合報導
2026年加州州長選舉參選者眾多，但截至目前缺乏鮮明的主軸與明星效應。圖為美國國旗。（路透）
2026年加州州長選舉參選者眾多，但截至目前缺乏鮮明的主軸與明星效應。圖為美國國旗。（路透）

Pasadena Star-News報導，隨著加州重新畫分選區的特別選舉結果獲得認證，前副總統賀錦麗（Kamala Harris）與聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）是否參選州長的關鍵抉擇也已塵埃落定，外界關注，距離初選僅剩約六個月的2026年加州州長選舉，是否即將正式升溫。

然而，目前這場競選仍顯得出奇冷靜。雖然參選者眾多，卻缺乏鮮明的主軸與明星效應。部分原因在於，2025年下半年圍繞第50號提案的特別選舉吸引了大量政治焦點；另一方面，接棒州長紐森（Gavin Newsom）的戰局中，尚未出現具有壓倒性聲量的領跑者，也讓政治觀察家形容這是一場「氣氛平淡」的州長選舉。

隨著2025年進入尾聲，民主黨陣營中已有部分人選退出。仍留在戰場上的，包括前聯邦衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）、州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）與前州財務長余淑婷（Betty Yee），皆具備州政府行政經驗；前洛杉磯市長維拉萊戈薩（Antonio Villaraigosa）與億萬富翁環保人士斯泰爾（Tom Steyer）亦被視為可能攪動選情的人物。另有眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）及前眾議員波特（Katie Porter），以國會經驗與媒體曝光度爭取支持。

共和黨方面，河濱縣警長比安科（Chad Bianco）與前福斯新聞主持人希爾頓（Steve Hilton）在近期民調中表現相對突出，但「尚未決定」仍是最多受訪者的選項。外界亦不排除州檢察長邦塔（Rob Bonta）或商人卡魯索（Rick Caruso）加入戰局。

南加大與柏克萊加州大學政治傳播學者施努爾（Dan Schnur）指出，這場選舉最大的特色是高度不確定性，「在現代加州政治史上，極少見到在此階段仍如此開散的州長選舉。」共和黨州參議員斯特里克蘭（Tony Strickland）也表示，尚無明確領先者，使得專注可負擔性與公共安全議題的候選人，仍有突圍空間。

施努爾將目前的行政首長候選人隊伍比喻為「政治搖滾區」，並認為：「候選人過多致無法追蹤，他們都試圖超越彼此，但不斷被拉回到其他人當中。一旦我們進入日曆上的選舉年，要獲得選民的注意會稍微容易一些，但在整個初選期間，這些候選人的內鬥都無法保證結果。」換句話說，加州州長競選仍然充滿不確定性。

加州大學 眾議員 共和黨

上一則

華人車停演唱會臨時場地 車內財物疑被盜

下一則

歷史地標 長堤百年莊園免費開放 澳洲無花果樹超過140歲

延伸閱讀

不明團體砸錢 攻擊喬州副州長瓊斯

不明團體砸錢 攻擊喬州副州長瓊斯
沙加緬度連3年人口淨流入 中谷成新熱點

沙加緬度連3年人口淨流入 中谷成新熱點
移民卡車司機提告 促車管局停撤2.1萬張商業駕駛執照

移民卡車司機提告 促車管局停撤2.1萬張商業駕駛執照
加州政府對川普政府撤訴 接受聯邦不再注資高鐵

加州政府對川普政府撤訴 接受聯邦不再注資高鐵
冬季風暴引發加州豪雨、山洪、泥石流 至少4死

冬季風暴引發加州豪雨、山洪、泥石流 至少4死
受夠華府兩黨惡鬥 10共和黨議員改選州長

受夠華府兩黨惡鬥 10共和黨議員改選州長

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控