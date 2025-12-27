研究：鴉片類止痛藥 效果有限還釀風險

我的頻道

編譯組╱綜合報導

Fox 11報導，根據發表於「英國醫學期刊實證醫學」（BMJ Evidence-Based Medicine）的一項最新分析，一種被廣泛開立的鴉片類止痛藥在緩解慢性疼痛方面效果有限，卻可能提高嚴重不良健康事件的風險。

該研究聚焦於曲馬多（tramadol），這是一種常用於治療慢性疼痛的處方合成鴉片類藥物。研究作者指出，曲馬多長期以來被視為相對溫和、成癮風險較低的止痛藥，在臨床上被廣泛使用。

在這項分析中，研究人員彙整19項隨機對照臨床試驗，共涉及6506名成年人，用於比較曲馬多與安慰劑的效果。結果顯示，曲馬多雖可略微減輕疼痛，但整體改善幅度低於通常被認為具有臨床意義的標準。紐約西奈山伊坎醫學院疼痛醫學專家帕特爾醫師（Dr. Alopi M. Patel）指出，疼痛減輕幅度有限，卻同時顯著提高嚴重不良事件的風險。

研究發現，與安慰劑組相比，使用曲馬多的患者出現嚴重與非嚴重不良事件的風險均較高，其中嚴重不良事件包括胸痛、冠狀動脈疾病與充血性心臟衰竭等心血管問題。作者因此認為，曲馬多對慢性疼痛的潛在危害可能超過其有限益處，並對其臨床使用提出質疑。

研究本身亦存在若干限制。分析所涵蓋的大多數試驗皆為短期研究，使得評估曲馬多長期療效與風險的能力受到限制。福斯新聞資深醫學分析師席格爾醫師（Dr. Marc Siegel）席格爾醫師指出，儘管研究具參考價值，但若僅根據數據觀察即推論服用曲馬多與癌症心臟病風險略有增加，可能「具有誤導性」，因為研究並未充分控制其他潛在因素，也缺乏明確的因果關係證據。另專家強調，患者不應自行突然停用曲馬多，以免引發戒斷症狀，若有調整用藥需求，應與醫師討論。

心臟病 癌症

