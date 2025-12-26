身分盜用與詐騙風險 加州全美第2

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
加州在「2025年最容易遭受身分盜用與詐騙的州」報告中，整體排名全美第二。（美聯社）
加州在「2025年最容易遭受身分盜用與詐騙的州」報告中，整體排名全美第二。（美聯社）

Uken Report報導，有鑑於AT&T資料外洩事件影響近8600萬客戶帳戶，包括4400萬個社安號碼，個人理財公司WalletHub發布「2025年最容易遭受身分盜用與詐騙的州」報告，加州整體排名位居全美第二，僅次於佛羅里達州。專家呼籲民眾提高警覺、加強個資與財務安全防護。

這項研究針對全美50個州及華府特區，依照15項關鍵指標進行比較。評估數據涵蓋每人平均的身分盜用投訴數量，及因詐騙造成的平均損失金額等。

加州在身分盜用護照（Identity-Theft Passport）指標中排名第一；透過加密貨幣詐騙造成的平均損失金額，及線上身分盜用造成的平均損失金額等指標均排名第四；詐騙造成損失金額中位數排名第五；每人平均身分盜用投訴數量排名第八；每人平均詐騙與其他投訴，及未成年人信用報告凍結等指標均排名第18。

WalletHub分析師魯波（Chris Lupo）表示：「在這個敏感個資分散於無數線上平台的時代，只要發生資料外洩，就可能成為身分盜用與詐騙受害者。居住在法律保護完善的州，例如設有身分盜用護照與安全網路工作小組等，能降低成為受害者的風險，但保持警覺，做好線上防護仍是最重要關鍵。」

個人該如何防範身分盜用？北伊利諾大學教授李其貞（Chih-Chen Lee，音譯）表示：「身分盜用者動機不同，最常見的是利用他人身分申請貸款、房貸、信用卡等。防範這類盜用最有效方式之一，是向三大信用評分機構全面凍結信用。這項服務是免費的，且當需要申請新的信用時，可隨時在線上暫時解凍。信用凍結會阻止任何人存取你的信用報告，能有效防止包括身分竊盜在內的任何人，用你的名義開設新帳戶。」

沃爾許大學（Walsh University）副教授金恩（Philip Kim）指出，「人們能做的最重要一件事是保持警覺。定期檢查你的銀行帳戶與信用卡紀錄，留意自己的消費習慣。竊賊可能會先進行幾筆小額交易，測試你是否注意到異常。因此，務必勤於監控線上財務活動。」

