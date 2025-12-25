ICE「公路哨兵行動」突襲 加州101無證移民卡車司機被捕

移民暨海關執法局（ICE）23日公告，其進行的「公路哨兵行動」（Operation Highway Sentinel），在加州逮捕101名非法移民卡車司機。圖為被捕者之一。（ICE官網截圖）

聯邦移民暨海關執法局（ICE ）23日公告，其進行的「公路哨兵行動」（Operation Highway Sentinel），在加州 逮捕101名非法移民 卡車司機。公告指出，數千此類非法司機，獲加州州長紐森發予商業駕駛執照，他們在加州、佛州和俄勒岡州造成多起致命交通意外，造成八人死亡。

ICE新聞稿指責紐森的「庇護州政策」，該局副局長謝漢（Madison D. Sheahan）表示，紐森的庇護州政策，正在奪走美國人的生命，加州政府明知故犯地向數千非法移民發放商業駕駛執照（CDL），而這些人根本沒有權利駕駛，更別提駕駛的是大型半掛卡車。這些司機拿到駕照後，離開加州，然後在全國各地道路上製造恐慌。ICE要將這些危險的非法移民卡車司機從道路上移除，讓加州的街道再次安全。

ICE續稱，2025年，駕駛商用車輛的非法移民，在美國道路上造成多起致命交通事故，在加州、佛州和俄勒岡州共有八人死亡。「公路哨兵行動」是為回應這項威脅，這些非法卡車司機甚至看不懂英文和路標。

ICE也在印第安納州、紐約州和奧克拉荷馬州進行類似行動，並逮捕200多名持有CDL的非法移民卡車司機。這次在加州的行動是於本周進行。

新聞稿指出，此次行動針對在加州涉嫌從事犯罪活動的卡車運輸公司，他們涉人口走私、勞工販運、毒品走私、貨物盜竊和欺詐等。

HSI洛杉磯分局負責人王艾迪（Eddy Wang）表示，南加州擁有美國最繁忙的兩大海港——洛杉磯港和長堤港，貨物從這些港口運往全國各地。因此，運輸貨物必須遵守法律，以確保道路安全。將101名不應駕駛車輛的司機從道路移除，顯示HSI絕不容忍任何違法和危害公共安全的行為。