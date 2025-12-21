北美會計師協會講座 解析財稅新制

我的頻道

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
北美華人會計師協會20日在洛杉磯僑教中心舉行「2025歲末財稅保險講座」，現場座無虛席。（記者張庭瑜╱攝影）
北美華人會計師協會20日在洛僑中心舉辦「2025歲末財稅保險講座」，現場座位全滿，氣氛熱烈。多位會計與保險專家就AI查稅趨勢、財富傳承、保險市場變局與台商法律風險等熱門議題進行講解。協會將在21日中午12時，移師橙縣僑教中心舉辦系列講座。

創會會長林清吉指出，許多人對財產如何留給下一代的認識有限，尤其在房地產與股票上，若未妥善安排，恐面臨高額遺產稅。他建議，現金可優先贈與，具增值潛力的不動產與股票則於過世後移轉，這麼做可依當日市值重設成本，子女若即時出售可節稅。他也提醒，目前美國遺產稅個人免稅額為1500萬美元，夫妻合併為3000萬美元，應善運用生前信託避免遺產認證程序。

協會會長汪光中則鼓勵高資產家庭，善用年度贈與及終身免稅額，並透過信託、Roth IRA轉換與反向房貸等工具節稅。他提醒，民眾應注意Medicare保費與社安金課稅門檻，以免增加退休支出。

華興保險總裁張國興指出，保險市場變動劇烈，各地天災頻傳，導致保費連年上漲，部分地區出現撤出與拒保情形，加州尤為明顯。許多屋齡老舊、未改善設施的住宅，可能遭取消保單。他另提醒，共管公寓保險（HOA與HO-6）涵蓋範圍不同，室內牆體與責任險須另投保HO-6；地震險則有助災後保障資產。汽車保險方面，張國興指出，電動車、自動駕駛汽車的普及，提高維修成本，出險紀錄與居住地區成為保費計算的關鍵因素，若出險次數多，即使非駕駛責任，也可能遭拒保。

富達保險規畫師游蕙綾提醒，台商赴美設廠增加，也面臨僱傭訴訟風險，尤其在族裔、不當解雇等問題上，建議投保僱傭責任險（EPLI），並建立完整人事制度，以防訴訟擴大為集體案件，增加風險與損失。

會計師呂旭明指出，許多台灣或華人家庭擁有的海外資產，若未妥善規畫，可能因美國稅法導致遺產稅或贈與稅重罰，應及早透過信託與合法架構處理。他強調，資產移轉進美國不宜過於直接，宜先透過台灣或境外信託、離岸公司等方式規畫，避免引發美台兩地稅務問題與查核風險。

系列講座將於12月21日在橙縣僑教中心續辦，屆時林清吉將解析AI世代稅務對策，張國興探討如何聰明挑選保單、節省保費，會計師陳新元說明報稅新制，游蕙綾解析台資企業訴訟風險，呂旭明與汪光中則將分享跨境傳承與退休帳戶節稅策略。專家呼籲，民眾應定期檢視保單內容，及早布局財務，才能在風險來臨時，保全家人與資產利益。

北美華人會計師協會20日在洛僑中心舉辦「2025歲末財稅保險講座」首場活動，圖為...
北美華人會計師協會20日在洛僑中心舉辦「2025歲末財稅保險講座」首場活動，圖為講座主講人合影。（記者張庭瑜╱攝影）

