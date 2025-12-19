陷阱奏效卻抓錯 大黑熊霸占加州居民家 20天仍未走

大黑熊居住在Ken Johnson家地下室已經20天，仍不願離開。(美聯社)

紐約郵報（New York Post）報導，一頭重達550磅的黑熊，盤踞在加州 一男子家樓下超過20天；當局為趕走這隻熊，可謂煞費苦心，但始終未奏效。近期設下的捕熊陷阱，雖然有抓到熊，但可惜卻抓錯了。

加州艾塔迪那（Altadena）居民強森（Ken Johnson）家樓下的地下室內，被一隻重達550磅的黑熊占據超過20天。加州魚類與野生動物局（CDFW）為此在他家車道設置大型金屬箱型陷阱，內放雞肉、沙丁魚、蝦、花生醬與蘋果，希望引誘這名不速之客現身。

然而，16日晚約9時30分，踏入陷阱的，卻是另一隻在附近遊蕩的黑熊。當熊走進棕色金屬箱，陷阱門隨即砰然關上。強森回憶道：「先是巨大的『喀嚓』一聲，接著就是一聲巨響」。他當時敲好在屋外，突如其來的聲音，把他嚇了一跳。

野生動物官員隨即到場，為這隻誤入陷阱的黑熊進行標記，並將牠遷移至附近合適的棲息地。發言人克洛平（Cort Klopping）表示，這隻熊先前並未登錄在系統中，現在已完成標記，方便日後追蹤。

克洛平說明，這等於幫牠掛上名牌；該熊為一隻健康的雄性黑熊，年約3到4歲，但體型明顯比住在強森家地板下的那隻小。

至於真正的「室友」仍未離開。強森表示，每天清晨5時，就能聽到地板下傳來砰砰聲響，讓他持續生活在不安之中。目前針對這隻大熊的新陷阱尚未架設完成，官員近期還曾使用帶有櫻桃與焦糖氣味的噴霧引誘牠離開，但未見成效。

CDFW表示，他們還會持續努力，嘗試捕捉這隻大黑熊，並將牠移至安全地點。