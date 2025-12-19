駕駛等紅燈時看手機 「分心駕駛」違法會挨罰

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
有些華人仍習慣在開車時手持手機講電話，或在等紅綠燈時偷看手機，這些行為在加州都是違法的。（示意圖取自pexels）
許多駕駛者清楚行駛中不能使用手機，但對於車輛停下來時的規定常有誤解。事實上，在加州，即便是在紅燈前停車，也不能手持或偷看手機，否則將被視為「分心駕駛（distracted driving）」，並可能被警方開罰。

如果手機用於導航，必須固定在儀表板、擋風玻璃或中控台上。華裔義警、天普市議員陳祥寧指出，無論你是在等紅燈「用一下手機」，還是用手機「準備打電話」，只要你人在開車途中，手機未固定，都有可能被警方盯上開罰單。他過去就曾因執行這條法規，在同一個月內開出逾百張罰單。

根據國家安全委員會的統計，分心駕駛事故平均每天造成九人死亡，僅2023年就造成超過3200人死亡。陳祥寧表示，之所以有這項規定，是因為交通事故造成傷亡的情況頻繁發生，而受害者往往都是最無辜的人。此外，車禍發生率與當地保險費率呈正相關，在車禍多的城市，車險通常也較昂貴。這些都與民眾日常生活息息相關，因此建議駕駛時不要從事任何分心行為，最好集中精神專心開車。

問及民眾最常見的「分心駕駛」行為有哪些？陳祥寧指出，最常見的分心行為包括酒駕、吸毒後駕駛，以及使用手機。他表示，有些華人仍習慣在開車時手持手機講電話，或在等紅綠燈時偷看手機，這些行為在加州都是違法。如果手機自由地（且違法地）放在腿上，建議不要低頭盯著螢幕看，否則很可能會被警方攔下。他建議民眾若要講電話，應透過免持方式，例如藍牙、免提或語音指令；若真的收到重要訊息，最好先安全靠邊停車，再閱讀或回覆訊息。

他也特別指出，每年的4月是「分心駕駛宣導月（Distracted Driving Month）」，州政府通常會指示地方警局加強執法，並積極宣導民眾避免分心駕駛，同時比對相關數據分析，了解哪些地區的車禍與分心駕駛有關，並鼓勵警方在街頭嚴格取締駕駛時使用手機的違規行為。陳祥寧表示，「我今年4月就依據加州第23123.5-A條車輛法律，開了將近100張罰單。」他也提醒大家不要以為自己這樣做但僥倖未被抓，有時警方是因為警力不足或正忙於處理案件，即便看到也沒時間開罰單，因此呼籲大家務必重視交通安全，盡量降低車禍風險。

根據加州交通安全辦公室，「分心駕駛」的定義是任何將注意力從道路上移開或雙手離開方向盤的行為。事實上，加州的免持法最早於2008年通過，禁止駕駛者在駕駛時使用手機，除非手機配備免持技術。自2017年起，加州車輛法典第23123.5條明文規定，駕駛時手持並使用手機屬違法行為，旨在阻止那些在駕駛時滑動社群媒體，或查看電子郵件而分心的駕駛者。

2025年6月，加州上訴法院（第六上訴區）裁定，該法律是為防止視覺與心理上的分心，因此即使在紅燈前停車時，僅僅手持手機查看導航應用或切換歌曲也是違法的，任何情況下都不例外。18歲以下駕駛者在任何情況下都不得使用手機。

