加州汙水系統諾羅病毒濃度持續升高 疫情恐提早

受到新病毒株影響，加州諾羅病毒疫情今年異常提前爆發。（美聯社）

調查發現，加州 汙水系統中的諾羅病毒（norovirus）濃度持續升高，意味加州這個冬季的諾羅病毒疫情 高峰將提前到來。

舊金山 紀事報表示，實驗室檢測和監測數據也顯示出相同趨勢。官方報告稱，自8月以來，全美已發生150多起諾羅病例，西部各州的諾羅確診病例也顯著增加。

儘管加州還未正式宣告爆發諾羅疫情，但自10月以來，包括灣區在內數十個監測點的廢水諾羅病毒濃度持續上升，代表諾羅病毒今年的傳播範圍比往年同期要大。

衛生官員表示，這一模式反映出俗稱「冬季嘔吐病」（winter vomiting disease）的諾羅病毒已異常提前爆發。廢水讀數和臨床檢測均顯示，這種胃腸病毒已提前數周在美西地區傳播。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）說：「諾羅病毒在全國範圍內的傳播呈上升趨勢，預計加州的病例很快就會大增。和呼吸道病毒病例一樣，諾羅病例在冬季也會增加，但我們最近看到，這個『冬季嘔吐病』的病例明顯比往年要多出許多。」

由於出現一種新諾羅病毒株GII.17，科學家對今年冬季的疫情格外關注。去年，GII.17取代了占據主導地位30多年的GII.14病毒株，成為造成大部分諾羅病例的病毒株。

陳子平說：「冬季是節日室內聚會和旅行的季節，這些條件非常有利於諾羅病毒透過受汙染的食物和物體表面傳播。但導致爆發疫情的一個主要原因是出現了新毒病株GII.17，這是因為人體的免疫系統尚未適應這種新病毒株。」

諾羅病毒通常會導致突發性嘔吐、腹瀉、惡心和胃痙攣，症狀通常在接觸病毒後12到48小時內出現，可持續1到3天，多數患者能夠自行在家康復。

不過，數據顯示，諾羅病毒每年在美國造成1900萬至2100萬人患病，約10萬9000人需住院接受治療、導致約900人死亡，大部分死者都是年長者和幼兒。

由於目前並無疫苗或特效藥物可以對抗諾羅病毒，衛生官員強調，民眾應經常用肥皂和水徹底洗手（酒精乾洗手對諾羅病毒無效）、用含有漂白水的清潔劑消毒受汙染的物體表面、徹底煮熟貝類才食用，並在症狀消失後至少居家隔離兩天。