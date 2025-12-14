保費影響房價 野火高風險區房屋增值慢

學術論文發現，美國野火風險最高郵區保費每漲1美元，房價增長就會減少約100美元。（美聯社）

氣候變遷讓房屋購買保險 的風險加大，成本也更高。在風險最大的地區，愈來愈高的保險成本已開始侵蝕房屋的價值。

這是賓州大學（University of Pennsylvania）和麥迪遜威斯康辛大學（University of Wisconsin-Madison）學者在一篇新論文中得出的結論。他們獲得的數據顯示，經過通貨膨脹調整，加州 2024年房屋貸款者的年度保險費中位數為1700美元，比2014年高出28%。

然而，舊金山紀事報指出，在火災好發地區，這個數字可能高出許多。去年，加州瑪利波薩縣（Mariposa County）成為加州房屋保險費最貴的地區，中位數約3700美元，比2014年高出150%，漲幅在美國各縣中排名第七大。

這份尚未經過同行評審的論文表示，在全國範圍內，房屋保費 每漲1美元，風險最高的郵遞區號房價增長就會減少約100美元。

這篇論文的共同作者麥迪遜威斯康辛大學保險學教授穆爾德（Philip Mulder）說：「保險公司認為，房屋風險已達到比10年前更高的新常態，因此，應該依據風險調整保費。」

近年來，加州房屋保費因幾乎每年都會發生毀滅性野火不斷上漲。今年，加州保險廳准許保險業者可以根據歷史野火損失數據來決定保費。

房地產公司Compass柏克萊地區經紀人米科（Megan Micco）表示，她現在都會建議買家為東灣山區較大住房物業預留每年最高1萬美元的保費預算，過去這個預算僅為3000美元。

聖塔羅莎房地產經紀人伯格霍夫（Ernest Berghof）表示，保險問題加劇了舊金山灣區火災高風險地區房屋買賣的難度。他的觀察與論文的發現十分相近。論文指出，美國氣候風險最高的10%郵遞區號房價雖然仍持續上漲，但比其他類似郵遞區號低了約4萬4000美元。