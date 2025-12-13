我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

加州稅收過度倚重科技業 未來幾年恐面臨數十億赤字

編譯林思牧／綜合報導
加州政府的稅收太倚重科技業，這種現象令人擔憂。 (谷歌地圖)
加州政府的稅收太倚重科技業，這種現象令人擔憂。 (谷歌地圖)

最新報告顯示高比例的加州巨額稅收來自科技業，其他經濟領域前景悲觀，加州未來幾年將面臨數十億美元財政赤字。

SFGATE報導，如今加州稅收收入的很大一部分來自同一個群體：灣區巨型科技公司的員工。加州立法分析辦公室LAO的一份新報告顯示，2024年的一項趨勢今年仍在持續，就是Google、Meta和輝達等公司向員工發放的股票獎勵正為加州府庫帶來巨額稅收。

這些公司發給員工的薪酬中，很大一部分是以限制性股票單位RSU（restricted stock units）的形式發放的。隨著今年股價飆升，員工獲得的股票獎勵金額也越來越高，而加州政府則透過代扣繳稅款的方式從中分得一杯羹。

撰寫這份報告的分析師阿拉莫（Chas Alamo）計算得出，僅 12 家公司向員工授予的股票所繳納的稅款，就占加州上半年所得稅預扣總額的約 9%，第三季度這一比率更高。鑑於加州預計在 2025-2026 財年的支出約為 2320 億美元，光是這 12 家公司的股票支付稅款就足以支付全部預算的 4% 以上。阿拉莫表示，這還不包括與這些股票相關的資本利得稅，而這部分稅收也將帶來數十億美元的額外收入。

企業和投資者對人工智慧的熱情推動了巨額資金湧入科技業，使得其中除一家公司外，其餘11家公司的股價和估值均大幅上漲。阿拉莫的分析和估值涵蓋了輝達、蘋果、谷歌、博通、Meta、思科、AMD、應用材料、高通、英特爾、Intuit和PayPal。今年初以來，只有PayPal的股價下跌，而只有高通的總部位於舊金山灣區以外的聖地牙哥。

為什麼這令人擔憂？一方面，這些股票獎勵帶來的巨額現金甚至不足以彌補今年的州財政赤字。據LAO稱，1988 年的 98 號提案（該提案規定了學校的最低撥款標準）消耗了一部分新增收入，而其他州政府支出也加劇了赤字。其次，科技股的繁榮似乎不穩固。

加州 灣區 輝達

上一則

小心 南加黑警亂開停車罰單 車載攝影全都錄

下一則

港生獎來美學金開放申請 最高4年全額資助

延伸閱讀

日經亞洲：Meta抽銀根 台灣事實查核中心恐面臨關門

日經亞洲：Meta抽銀根 台灣事實查核中心恐面臨關門
UCLA預測：經濟明年續疲軟 後期將改善

UCLA預測：經濟明年續疲軟 後期將改善
加州過渡幼兒園免費 但教師缺口大

加州過渡幼兒園免費 但教師缺口大
奧運冠軍教練加持 橙縣添頂尖羽球館

奧運冠軍教練加持 橙縣添頂尖羽球館
1.8萬顆雞蛋恐染沙門氏菌 加州農場召回

1.8萬顆雞蛋恐染沙門氏菌 加州農場召回
亞美公義促進中心 華人健保申請免費諮詢

亞美公義促進中心 華人健保申請免費諮詢

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控