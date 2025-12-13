加州稅收過度倚重科技業 未來幾年恐面臨數十億赤字

加州政府的稅收太倚重科技業，這種現象令人擔憂。 (谷歌地圖)

最新報告顯示高比例的加州 巨額稅收來自科技業，其他經濟領域前景悲觀，加州未來幾年將面臨數十億美元財政赤字。

SFGATE報導，如今加州稅收收入的很大一部分來自同一個群體：灣區 巨型科技公司的員工。加州立法分析辦公室LAO的一份新報告顯示，2024年的一項趨勢今年仍在持續，就是Google、Meta和輝達 等公司向員工發放的股票獎勵正為加州府庫帶來巨額稅收。

這些公司發給員工的薪酬中，很大一部分是以限制性股票單位RSU（restricted stock units）的形式發放的。隨著今年股價飆升，員工獲得的股票獎勵金額也越來越高，而加州政府則透過代扣繳稅款的方式從中分得一杯羹。

撰寫這份報告的分析師阿拉莫（Chas Alamo）計算得出，僅 12 家公司向員工授予的股票所繳納的稅款，就占加州上半年所得稅預扣總額的約 9%，第三季度這一比率更高。鑑於加州預計在 2025-2026 財年的支出約為 2320 億美元，光是這 12 家公司的股票支付稅款就足以支付全部預算的 4% 以上。阿拉莫表示，這還不包括與這些股票相關的資本利得稅，而這部分稅收也將帶來數十億美元的額外收入。

企業和投資者對人工智慧的熱情推動了巨額資金湧入科技業，使得其中除一家公司外，其餘11家公司的股價和估值均大幅上漲。阿拉莫的分析和估值涵蓋了輝達、蘋果、谷歌、博通、Meta、思科、AMD、應用材料、高通、英特爾、Intuit和PayPal。今年初以來，只有PayPal的股價下跌，而只有高通的總部位於舊金山灣區以外的聖地牙哥。

為什麼這令人擔憂？一方面，這些股票獎勵帶來的巨額現金甚至不足以彌補今年的州財政赤字。據LAO稱，1988 年的 98 號提案（該提案規定了學校的最低撥款標準）消耗了一部分新增收入，而其他州政府支出也加劇了赤字。其次，科技股的繁榮似乎不穩固。