沒開玩笑 加州公司回收淋浴、洗衣水釀啤酒曾獲評最佳發明

編譯組／綜合報導
有否想過淋浴和洗衣用過的水可以循環再生後飲用？美國兩家釀酒公司就合作把這些水回收後製啤酒。（Epic Cleantec公司網站）
如果你自覺已幾乎嘗遍了市面上所有的啤酒，那麼一家加州公司即將推出的一款可能令你意想不到，因為其釀造啤酒的原料是別開生面的回收水（recycled water）。

該公司為總部位於舊金山的Epic Cleantec，其與另一公司、位於聖卡洛斯的魔鬼峽谷釀酒公司（Devil's Canyon Brewing Company）合作，利用Epic Cleantec的大廈淨化系統，把所在大廈內的淋浴和洗衣用過的水，轉創為嶄新的兩款啤酒產品──Shower Hour IPA（轉化自淋浴用水）及Laundry Club Kolsch Style Ale（轉化自洗衣用水）。Epic Cleantec自詡為「房地產業界現場水資源再利用解決方案的先驅」。

Epic Cleantec剛宣布，上述兩款回收水製啤酒即將在多個州發售，當中包括俄勒岡州

該公司聯合創辦人兼首席執行官塔爾塔科夫斯基（Aaron Tartakovsky）在公告中表示：「隨著全球水資源和基礎設施的挑戰日益加劇，建築物持續丟棄具龐大循環再用潛能的優質水資源，透過推出Shower Hour IPA和Laundry Club Kölsch啤酒，我們為人們看到一種有趣而可行的方法，以全新的視角認識回收水。如果一款出色的啤酒能改變人們的觀念，那麼想像一下，當這些先進的水資源再利用技術大規模應用時，將會產生怎樣的影響。」

根據該公司的資料，全球建築物用水量約占安全飲用水總量的15%，但「幾乎沒有」大廈會回收這些水。Epic公司認為，其水資源再利用操作方案能提高供水系統的效率。

該公司推出的Shower Hour IPA啤酒還採用了阿扎卡啤酒花（Azacca hops）、福尼奧穀物（Fonio grain）和克維克酵母（Kveik yeast）。

上述兩款新啤酒均為Epic公司的首批商業產品。2022年11月，該品牌曾為其首款回收水啤酒「OneWater Brew」作過非商業性產品推廣，以限量7500罐推出市場後，《時代》雜誌將該公司的水資源再利用系統評為年度最佳發明之一。

目前，該兩款新啤酒產品已可在以下州進行網購：阿拉斯加州、加州、哥倫比亞特區、肯塔基州、內布拉斯加州、新罕布夏州、北達科他州、俄亥俄州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州、羅德島州、佛蒙特州及維吉尼亞州

