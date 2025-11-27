亞馬遜詐騙激增 警告客戶別上當

電商巨頭亞馬遜提醒用戶，「冒充公司詐騙激增」，要小心防範。（示意圖取自Pexels）

洛杉磯福斯新聞台（FOX11）報導，電商巨頭亞馬遜 （Amazon）警告數百萬活躍用戶「冒充公司詐騙 激增」。詐騙者透過虛假配送、帳戶問題訊息與社群廣告誘取個資。該公司提醒消費者僅用亞馬遜官方管道操作、啟用雙重認證，同時提供檢舉管道與防詐指南。

根據富比士（Forbes）報導，亞馬遜11月24日寄出的電郵指出，在這些詐騙案中，不法分子會主動聯繫亞馬遜用戶，企圖取得「敏感資料，如個人或金融公司資訊，或亞馬遜帳戶細節等。」

本月稍早，該公司也已向美國客戶發送相關提醒電郵，提醒消費者常見的冒充詐騙手法，包括虛假配送問題或帳戶異常通知訊息；第三方（包含社群媒體 ）提供誘人的優惠廣告；透過非官方管道發送，索取帳戶或支付資訊的訊息；透過不熟悉的連結要求個資；未經請求卻打來的技術支援電話等。

該公司也提供多項防詐建議，協助消費者自保：任何服務（客服、帳戶變更、配送追蹤、退款等）只能使用亞馬遜官方網站或手機App；使用者應啟動雙重驗證（2FA）或Passkey密碼金鑰。

根據亞馬遜，冒充詐騙的情況，通常是假裝可信的組織或個人，這些詐騙可能透過多種方式出現，包括電話、電郵、簡訊或社群媒體訊息。他們的目標是讓受害者付款、提供個資，讓他們取得受害者電腦存取權等。

該公司列出幾種常見的「紅旗警告」（red flags）用於辨識可能的詐騙：虛假的緊急感或施壓；索取個資；要求在亞馬遜以外的地方購買；要求以禮卡（gift card）付款；收到沒有訂購的貨品等。民眾可用「附件形式」將可疑訊息寄到[email protected]有助該公司追查。