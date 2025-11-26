感恩節大餐改選商店自有品牌、比價不同通路…少花15元

雖然物價持續上漲，但富國銀行報告指出，若選購商店自有品牌、精打細算，一桌十人份的感恩節晚餐仍可控制在80美元左右。（Pexels示意圖）

雖然食品價格居高不下，富國銀行（Wells Fargo）日前發布的2025年感恩節 購物報告指出，若民眾善用選購策略，例如改選商店自有品牌、比價不同零售通路，在通膨壓力下仍可省下一筆可觀費用。

報告估算，今年一桌供十人享用的感恩節大餐，若全數選用商店品牌食材，平均僅需花費80美元，較選購全國品牌的95美元餐費省下15美元，展現不小的節省空間。該報告由富國銀行首席農業經濟學家史旺森（Michael Swanson）主導撰寫。內容指出，盡管今年的整體食材成本比去年略升，自有品牌從去年的73美元上漲至80美元，全國品牌則從90美元升至95美元，但若精打細算，仍可控制節慶預算。

LendingTree首席消費金融分析師舒爾茨（Matt Schulz）向福斯商業台（FOX Business）表示：「在對抗通膨的過程中，一些最簡單的做法往往能帶來實質效果。只要花點時間比價，不論是比不同零售商 的價格，或是同一商家的不同品牌，都能有效延伸家庭的節日預算。」

報告也分析多項常見感恩節食品的價格變化。火雞：根據美國勞工統計局比較2024年與2025年9月數據，火雞整體成本微升0.6%，但全國品牌的零售價反而下滑3.7%。

蔬菜：全國品牌冷凍蔬菜價格年減15%，但商店自有品牌小幅上漲0.8%。富國銀行分析，這顯示全國品牌為搶市占率，不得不壓低價格。新鮮蔬菜價格則與冷凍蔬菜相近或略高。

配菜：多數配菜價格也出現下跌。自有品牌晚餐麵包卷價格較去年減少22%，填餡料、即食肉汁粉與新鮮蔓越莓則下滑3%至4%，全國品牌南瓜 派也便宜3%。至於調理馬鈴薯泥，因馬鈴薯產量增加、市場競爭激烈，價格下降1.5%。富國銀行建議，預算有限的家庭購買這些品項時，優先選擇商店品牌可望省下更多。

飲料：雖然啤酒整體銷量持續下降，價格卻較去年上漲3%；葡萄酒價格則小幅下滑0.1%。軟性飲料價格變化兩極，12盎司罐裝飲料便宜3%，但2公升瓶裝價格上漲7%。

富國銀行表示，通膨雖仍未消退，但只要策略得當，消費者在採購節日餐點時仍有不少節省空間，既能維持感恩節的儀式感，也不必為預算煩惱。