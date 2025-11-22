假日搭飛機出遊 資深空服員分享5招讓旅途更舒適

我的頻道

假日旅行在即，資深空乘分享如何在緊張旅途中增加舒適體驗。（記者張宏／攝影）
假日旅行在即，兩名資深空乘分享他們多年旅行經驗，包括如何在旅途中應對航班延誤和取消風險，及在旅行中增添舒適減少緊張感的技巧。

1.選當天第一班航班

據CNN旅遊報導，資深空乘Hunter Smith-Lihas和Liz Simmons都建議，要想避免延誤，在一天之初乘坐飛機最有利。即使遇到航班取消，至少還有一整天時間改訂其他航班。FlightRadar和FlightAware等航班追蹤應用程式，也可幫助旅客了解最新動態；FlightAware能準確追蹤飛機位置，可看到飛機從哪個城市起飛，到達時間及預計降落時間，提供的相關資訊非常及時。

2.登機口升艙、買休息室

如果想升艙，Hunter Smith-Lihas建議詢問登機口的工作人員，升艙與否通常由他們決定。「空乘不像從前台，可輕易給乘客換到更高級的座位，因此最好問登機口工作人員」。如是航空公司的常客，且擁有該公司會員，獲得積分夠多，升艙機會可能更高。

就算乘坐的不是高級艙位，也可透過購買貴賓休息室通行證，來享受貴賓休息室使用權。這樣就可置身相對安靜的環境中，吃點東西、喝點飲料、放鬆一下，然後再到擁擠飛機上，這的確是逃離假日機場喧囂的好方法。但要在出行前做好準備，尤其在假日期間，休息室往往爆滿。

3.擦拭飛機座位表面

在機場穿梭於人群中，及在飛機上與其他乘客近距離接觸，感染病菌的機率會相應增加。Hunter Smith-Lihas表示，飛機在每次飛行間都會清潔，飛機空氣過濾器的設計目的，就是阻止細菌傳播。但旅行時，他仍然會擦拭飛機座椅和餐桌。

4.打造專屬飛機座位

帶自己的毯子、眼罩、旅行枕，任何能讓旅行感覺更像在家的東西。在手機或平板電腦預下載電影。降噪耳機也是一項值得的投資，也可從家裡帶一袋零食。因為飛機可能在登機口延誤，也可能在停機坪上停留很久才起飛，避免肚子餓的最好方法，就是自帶一些吃的。Liz Simmons隨身行李，通常有手機充電寶、小型洗漱包、眼罩和自用薰衣草精油。

5.輕裝出遊是一門藝術

Hunter Smith-Lihas表示，假日期間機場就非常繁忙，托運行李的隊伍總是很長，如果不需托運行李，就可直接通過安檢和登機。不必擔心排隊托運行李會造成額外的延誤，還可避免丟失行李箱和禮物的風險。

假日出行如果可以，盡量避免托運行李。（記者張宏／攝影）
